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【新股IPO】海普瑞藥業擬集資45億元、入場費10404元　較A股折讓3成

金融經濟 10:26 2020/06/23

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海普瑞藥業擬集資逾40億元。

海普瑞藥業（深︰002399、新上市編號：09989）啟動H股招股，據本網所得銷售文件，海普瑞擬在港發行約2.2億股H股，每股招股價由18.4元至20.6元，每手交易單位為500股，即每手入場費10,403.8元，總集資額達40.5億至45.3億元。海普瑞今日（23日）建簿，預計30日結束，7月8日在港交所掛牌。

早前市傳海普瑞計劃集資3億美元（約23.4億港元），最新銷售文件顯示公司集資額較市傳金額更高。

據銷售文件，海普瑞發行的H股佔集團已擴大後股本約15%，另設有15%超額配售權，若悉數行使，將集資46.6億至52.1億元，發行股權佔擴大股本16.9%。

海普瑞A股現時市值305.6億元人民幣，A股股價24.48元人民幣，較H股溢價30%至46%。

設5名基石投資者

海普瑞將有5名基石投資者，認購額共1.1億美元，佔20% H股新股認購額，當中包括OribMed Funds、AVICT、Ovata Capital、3W和Anlan Funds。

招股文件顯示，海普瑞藥業主業務為製藥與合同研發與加工外判（CMDO）服務。自2010年5月起，公司A股已於深圳證券交易所上市；2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，海普瑞在中國製藥公司中排名第一，產品主要銷往歐盟市場。

摩根士丹利、高盛為海普瑞聯合保薦人。

相關文章：

【新股IPO】海普瑞藥業通過H股上市聆訊 傳集資23億

新股IPO追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

記者：謝卓榮、麥德銘

香港股票 H股 A股 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 IPO 海普瑞（深：002399）

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