【中美角力】美國列央視等4間中國媒體為「外國使團」　令鳳凰衛視旗下電台停播

美國國務院宣布，將4間中國媒體，包括中央電視台、中新社、《人民日報》及《環球時報》，列入「外國使團」，指他們是中共的宣傳渠道，鳳凰衛視旗下在美國播報中文新聞的電台，亦被聯邦通訊委員會勒令停播。

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被列入「外國使團」的4間媒體需要提交在美國的工作人員名單、個人資料、人事變動和資產等。美國助理國務卿史達威（David Stillwell）表示，中共實際擁有這四間媒體，以及全面的編輯權。華府希望藉此提高中方在訊息控制的透明度，無意限制外國傳媒採訪。

美國聯邦通信委員會亦在周一（22日）裁定，總部設在香港的鳳凰衛視，位於墨西哥邊境向美國南加州進行廣播的電台，必須在48小時內停止廣播。鳳凰衛視未有被列為「外國使團」，但在申請廣播執照時，未有透露與中共的關係。

美國早在2月，已將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》海外版發行公司美國海天發展公司，列為外國使團。

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