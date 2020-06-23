【美股期貨】貿協結束憂慮略緩+歐元區PMI改善　道指期貨轉升逾200點

▲ 【美股期貨】道指期貨跌逾300點 納瓦羅︰貿易協議已結束

報道指，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士新聞採訪被問及與中國的貿易協議時表示，「它已經結束」（It's over），美股期貨下挫，道指期貨曾跌逾400點，其後美國總統特朗普及納瓦羅先後澄清，美股期貨跌幅急速收窄，道指倒升。

報道指納瓦羅將此事與美國不滿中國沒有早日發出有關新冠肺炎爆發的警報聯繫。納瓦羅表示，轉折點是美國代表團於1月15日簽署首階段協議後離開華盛頓後，才得知新冠肺炎的時候。自新冠肺炎疫情全球大流行，中美關係日趨緊張，美國總統特朗普及華府曾多次指責中國對疫情不透明。

【19：00】歐元區PMI數據意外改善，歐股報捷之餘，美股三大指數期貨盤前亦走高，道期暫報23176點，升223點。

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【16：06】美股期貨升幅擴大，道指期貨升218點，報26171點；標指期貨升23點，報3134點；納指期貨升70點，報10195點。

【12：08】道指期貨升7點，報25960點；標指期貨升1點，報3112點；納指期貨跌14點，報10110點。

【10：35】特朗普亦於Twitter表示，中美貿易協議仍完好，希望中國繼續遵守協議。

【10：28】道指期貨轉升29點，報25982點；標指期貨升3點，報3114點；納指期貨跌不足1點，報10124點。

【10：10】道指期貨跌逾400點後跌幅收窄，跌35點，報25918點；標指期貨跌1點，報3109點；納指期貨跌22點，報10102點。

《華爾街日報》記者Alex Leary在Twitter發文稱，納瓦羅告訴《華爾街日報》，澄清他對中國貿易的評論並非指中美貿易協議已結束，他只是試圖就中美雙方的「信任」提出更廣泛的觀點。

【09：31】道指期貨跌324點，報25629點；標指期貨跌35點，報3075點；納指期貨跌101點，報10023點。

道指隔晚曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點。

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責任編輯︰梁浩碩

