【美國簽證】特朗普簽署行政命令暫停部分工作簽證至年底　包括H-1B簽證

▲ 特朗普簽署行政命令暫停部分工作簽證至年底。

美國總統特朗普周一簽署一項行政命令，將暫停簽發部分工作簽證，直至2020年底。這項命令適用於H-1B簽證、H-2B簽證、L簽證等。華府表示，在新冠肺炎疫情打擊美國經濟之際，企業應該優先考慮僱傭美國工人，但有企業團體強烈反對。

H-1B為專業性職業工作人員用、H-2B為短期非農業工人用，L-1則是跨國企業內部調派人員用。H-1B人員配偶的簽證、非商業的J簽證（互惠生等交流訪客計劃）也將停發。不過，食品供應鏈工人、「符合國家利益」的人員仍可獲得簽證。

這項命令主要受影響的是美國大型科技公司經常聘用的技術工人， 非農業季節性質的工人， 交換學生及跨國公司的管理人員。H-1B簽證在科技行業十分常見，亦是行政令所波及的規模最大的簽證類型。上述簽證限制將一直到2020年12月31日，政府可以延續禁令。

一名華府高級官員表示，這些簽證限制將為美國人釋放超過50萬個工作崗位。官員還透露，H-1B簽證發放規則可能改動，每年8.5萬個名額改發給收入最高的申請人，目前則以「隨機」方式抽出。

分析指出，鑑於美國已經縮緊了對來自中國、加拿大、歐洲等國家的入境限制，擴大後的簽證限制不會立刻產生重大影響。不過，包括大型科技公司在內的企業及美國商會都表示， 疫情打擊經濟， 停發簽證將壓制經濟復甦。

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