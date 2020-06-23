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【美股戰報】誤傳中美貿易協議已「玩完」　道期一度插水逾400點

環球政經 10:35 2020/06/23

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對華鷹派白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一（22日）接受霍士新聞（Fox News）時指，美國與中國的貿易協議已「結束」，並指談判破裂與早前中國隱瞞新冠疫情有關，華盛頓對此感到十分憤怒。消息導致道期一度插水逾400點，其後納瓦羅澄清協議仍然生效，自己的言論被斷章取義，美國三大期指隨即轉跌為升。

他在訪問指中，談判的轉捩點發生在1月15日，中美雙方簽訂第一階段貿易協議後，美方才得悉疫情蔓延的消息，「當時中國已大批國民前往美國播毒，而我們僅在那架飛機起飛後的數分鐘，聽到有關疫情的消息。」

美國股市聞訊急跌，其後納瓦羅澄清，自己僅指中國共產黨隱瞞病毒源頭並令全球蒙騙，美國已對中國共產黨缺乏信心，中美貿易協議仍然生效。

相關文章：中美貿易岌岌可危？ 大摩：特朗普不想第一階段協議破裂

納瓦羅周日（21日）在美國有線新聞網絡（CNN）節目中，宣稱新冠病毒是「中國共產黨的產物」，並指摘中共隱瞞疫情兩個月，造成逾10萬名美國民眾染病死亡，認為中共要為此負責。美國總統特朗普充上周四（18日）於Twitter發文指，美國在各種情況下，仍保留完全切斷與中國關係的政策選擇。而在特朗普發文的前一日，美國國務卿蓬佩奧 (Michael Pompeo) 與中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，就包括中美貿易等議題交換意見。

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