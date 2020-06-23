【港股市況】納瓦羅澄清中美貿易協議結束言論　港股跌逾300點後再轉升（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升205點 道指期貨升67點（不斷更新）

美股上揚，市場憂慮疫情反彈，道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點。恒生指數高開30點，開報24541點，其後受累白宮貿易顧問納瓦羅表示中國貿易協議已「結束」，大市曾跌逾300點，其後拗腰回升。

【中美角力】瑞銀施斌：緊張局勢至少持續至美國大選為止 股市料續波動

【港區國安法】惠譽︰國安法對香港評級影響 言之尚早

【10：28】 騰訊 （00700） 升3.6%，破頂高見492.4元。市值46908億元，市值超越阿里巴巴 （09988） 的46486億元。

【10：26】港股升幅擴大至逾250點，報24764點。《華爾街日報》記者Alex Leary在Twitter發文稱，納瓦羅告訴《華爾街日報》，澄清他對中國貿易的評論並非指中美貿易協議已結束，他只是試圖就中美雙方的「信任」提出更廣泛的觀點。

【10：12】中芯 （00981） 續升2.1%，高見24.95元再創新高。

【10：09】恒生升約75點，報24588點。

【10：06】港股跌逾300點後拗腰轉升。

【10：04】騰訊 （00700） 升1.6%，破頂高見482元；港交所 （00388） 升0.3%，報312.6元。

【10：03】即月期指率先轉升。

【10：02】港股跌幅收窄至不足100點，於24400點水平，最新跌66點，報24444點。恒指曾跌最多326點，低見24184點。

【09：49】港股跌幅擴大至逾200點，跌至24200點水平。恒指最新跌266點，跌24244點。

【09：37】美股期貨向下，道指期貨跌324點，報25629點。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士新聞採訪被問及與中國的貿易協議時表示，「它已經結束」（It's over）。

【美股期貨】道指期貨跌逾300點 納瓦羅︰貿易協議已結束

【09：36】中興通訊 （00763） 股價續跌近3%。中興昨披露，大股東中興新通訊有限公司於6月22日，通過證券交易所的大宗交易方式，共減持約2036.7萬股公司A股，交易均價為每股39.44元人幣，套現7.9億人幣。

中興大股東減持2037萬股A股 涉資8億人幣

【09：34】網易 （09999） 跌1%；京東 （09618） 跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%。

【09：30】港股開市後轉跌近200點。恒指最新報24327點，跌183點。

【09：23】滙豐 （00005） 跌0.3%，開報36.6元；中移動 （00941） 跌近0.1%，開報53.9元；友邦 （01299） 升2.5%，開報74.9元。

【09：20】恒指高開30點，開報24541點。騰訊 （00700） 開報480元，升1.2，港交所 （00388） 開報315元，升1.1%，兩股齊齊創新高。

【09：15】人民幣中間價報7.0671，上調194點子。

【09：13】即月期指開報24646點，升190點或0.8%。

【09：03】人行進行900億元人民幣7天期、1100億元人民幣14天期逆回購。

【08：50】恒指黑期升205點，報24713點。道指期貨升67點，報26020點。

【08：40】黑石集團（Blackstone）聯合創辦人兼行政總裁蘇世民（Steve Schwarzman）表示，美國經濟未來數月將大V型復甦，但經濟需要相當於長時間，才能同步回升至2019年的水平。

黑石蘇世民︰美國經濟未來數月將「大V型」復甦

【08：05】威高 （01066） 公布，威高昨日收市後獲威高集團公司告知，已訂立協議，配售6000萬股威高股份，佔已發行股本約1.33%，每股配售價15.07元，較上日收市價折讓1.5%，籌9.04億元。

【配股潮】威高控股股東配售6000萬股 籌9億元

【07：55】微創醫療 （00853） 配股，微創醫療公布，配售6595.8萬股，相當於已發行股本約3.80%，每股配售價23.5元，較微創醫療上日收市價折讓3.49%。

【配股潮】微創醫療折讓3.5%配股 淨籌15.4億元

【07：45】聯邦制藥 （03933） 配股，聯邦制藥公布，控股股東Heren Far East Limited向向獨立承配人配售最多1.08億股公司股份，相當於已發行股本約5.96%，股售價每股7.24元，較上日收市價折讓5.97%，套現最多7.8億元。

【配股潮】聯邦制藥控股股東配售最多1.08億股

【07：30】道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點。

港股ADR收報24636點，升125點或0.5%；恒指夜期收報24651點，升195點，高水140點，成交19,495張。

道指升153點港股ADR升125點 紐約期油收企40美元

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯︰梁浩碩