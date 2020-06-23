【恒指夜期】恒指如坐過山車最終升近400點　港股夜期再向上挑戰25000點關（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升205點 道指期貨升67點（不斷更新）

恒指今日走勢極波動，早段因市場誤傳白宮貿易顧問納瓦羅形容美國與中國貿易協議已「結束」的消息，令港股一度下挫超過300點。不過，美國總統特朗普及納瓦羅先後澄清，市場風險胃納即時改善，令大市倒升。恒指在重磅股騰訊 （00700） 領升下，後市有望再挑戰25000點大關。

【19：49】美股期指盤前升幅擴大，恒指夜期亦略走高，報24998點，升46點，高水91點。

【18：46】恒指夜期暫報24980點，升28點，高水73點。

【17：33】恒指夜期早後輕微回吐19點，報24933點，高水26點。

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美股上揚，市場憂慮疫情反彈，道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點。恒生指數高開30點，開報24541點，其後受累白宮貿易顧問納瓦羅表示中國貿易協議已「結束」，大市曾跌逾300點，其後美國總統特朗普及納瓦羅先後澄清，大市拗腰回升，尾市升幅擴大，恒生指數最終收報24907點，升396點。

【16：10】恒指收報24907點，升396點，全日高低波幅逾700點；國指收報9993點，升114點。主板成交1194億元。多股創新高，騰訊 （00700） 升4.9%，收報497.4元；港交所 （00388） 升2.7%，收報320元；美團點評 （03690） 升3.7%，收報176.8元；中芯 （00981） 升9.3%，收報26.45元。

【16：00】恒指U盤前升370點，報24882點。

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【15：33】中芯 （00981） 升9.1%，破頂高見26.45元。

【15：16】港股下午3時後升幅再擴大，大市升約350點，至24850點水平。

【15：10】大市升幅擴大至近300點，至24800點水平。

【15：05】A股上升，上證升近.2%，深證升近0.8%；創業板指升1.7%。

【14：56】港股升幅再擴大，升約260點，報24773點。

【14：17】夢東方 （00593） 大升第3日，股價今日再升7成，高見7.5元。3日累升逾6倍。

【14：14】手機孖寶回吐，瑞聲 （02018） 跌1.7%，低見46元；舜宇 （02382） 跌0.7%，低見112.4元。

【14：00】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌1.1%；中海油 （00883） 跌0.8%；中石化 （00386） 跌1.2%。

【13：45】大市升幅收窄至200點以下，回於24700點水平。騰訊 （00700） 升勢略為回順，企495元；港交所 （00388） 則企318元。

【13：38】騰訊 （00700） 升半成，高見498.2元，距離500元不足2元。

【13：37】美團點評 （03690） 觸176元，創上市新高。

【13：22】領智金融 （08163） 瀉逾7成，破底低見0.05元，成交5288萬元。

【13：12】美團點評 （03690） 升3%，高見175.9元。

【13：10】大市升近300點，試企24800點。

【13：06】騰訊 （00700） 午後續上，股價破頂高見495元。

【13：04】港股午後初段升幅擴大至260點，報24774點。

【12：00】港股過山車，恒指半日升238點，中午收報24749點。國指中午收報9942點，升63點。騰訊 （00700） 升4%創新高，中午收報493.4元，成交84億元，貢獻大市107點，相當於近半升幅；港交所 （00388） 同創新高，高見320元升2.6%。

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【11：39】騰訊 （00700） 升近4%，破頂高見492.8元，個股已貢獻大市101點升幅。

【11：31】新世界 （02909） 今日4合1除淨，股價升0.8%，高見39.5元。

【11：19】微盟集團 （02013） 反彈4.2%，高見9元。其他SaaS股亦見反彈，兌巴 （01753） 升8.8%；中國有贊 （08083） 升1.9%。

【11：18】港交所 （00388） 升幅擴大至2.5%，破頂高見319.4元。

【10：43】港股升幅收窄至約140點，報24647點。

【10：37】特朗普亦於Twitter表示，中美貿易協議仍完好，希望中國繼續遵守協議。

【10：28】 騰訊 （00700） 升3.6%，破頂高見492.4元。市值46908億元，市值超越阿里巴巴 （09988） 的46486億元。

【10：26】港股升幅擴大至逾250點，報24764點。《華爾街日報》記者Alex Leary在Twitter發文稱，納瓦羅告訴《華爾街日報》，澄清他對中國貿易的評論並非指中美貿易協議已結束，他只是試圖就中美雙方的「信任」提出更廣泛的觀點。

【10：12】中芯 （00981） 續升2.1%，高見24.95元再創新高。

【10：09】恒生升約75點，報24588點。

【10：06】港股跌逾300點後拗腰轉升。

【10：04】騰訊 （00700） 升1.6%，破頂高見482元；港交所 （00388） 升0.3%，報312.6元。

【10：03】即月期指率先轉升。

【10：02】港股跌幅收窄至不足100點，於24400點水平，最新跌66點，報24444點。恒指曾跌最多326點，低見24184點。

【09：49】港股跌幅擴大至逾200點，跌至24200點水平。恒指最新跌266點，跌24244點。

【09：37】美股期貨向下，道指期貨跌324點，報25629點。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士新聞採訪被問及與中國的貿易協議時表示，「它已經結束」（It's over）。

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【09：36】中興通訊 （00763） 股價續跌近3%。中興昨披露，大股東中興新通訊有限公司於6月22日，通過證券交易所的大宗交易方式，共減持約2036.7萬股公司A股，交易均價為每股39.44元人幣，套現7.9億人幣。

中興大股東減持2037萬股A股 涉資8億人幣

【09：34】網易 （09999） 跌1%；京東 （09618） 跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%。

【09：30】港股開市後轉跌近200點。恒指最新報24327點，跌183點。

【09：23】滙豐 （00005） 跌0.3%，開報36.6元；中移動 （00941） 跌近0.1%，開報53.9元；友邦 （01299） 升2.5%，開報74.9元。

【09：20】恒指高開30點，開報24541點。騰訊 （00700） 開報480元，升1.2，港交所 （00388） 開報315元，升1.1%，兩股齊齊創新高。

【09：15】人民幣中間價報7.0671，上調194點子。

【09：13】即月期指開報24646點，升190點或0.8%。

【09：03】人行進行900億元人民幣7天期、1100億元人民幣14天期逆回購。

【08：50】恒指黑期升205點，報24713點。道指期貨升67點，報26020點。

【08：40】黑石集團（Blackstone）聯合創辦人兼行政總裁蘇世民（Steve Schwarzman）表示，美國經濟未來數月將大V型復甦，但經濟需要相當於長時間，才能同步回升至2019年的水平。

黑石蘇世民︰美國經濟未來數月將「大V型」復甦

【08：05】威高 （01066） 公布，威高昨日收市後獲威高集團公司告知，已訂立協議，配售6000萬股威高股份，佔已發行股本約1.33%，每股配售價15.07元，較上日收市價折讓1.5%，籌9.04億元。

【配股潮】威高控股股東配售6000萬股 籌9億元

【07：55】微創醫療 （00853） 配股，微創醫療公布，配售6595.8萬股，相當於已發行股本約3.80%，每股配售價23.5元，較微創醫療上日收市價折讓3.49%。

【配股潮】微創醫療折讓3.5%配股 淨籌15.4億元

【07：45】聯邦制藥 （03933） 配股，聯邦制藥公布，控股股東Heren Far East Limited向向獨立承配人配售最多1.08億股公司股份，相當於已發行股本約5.96%，股售價每股7.24元，較上日收市價折讓5.97%，套現最多7.8億元。

【配股潮】聯邦制藥控股股東配售最多1.08億股

【07：30】道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點。

港股ADR收報24636點，升125點或0.5%；恒指夜期收報24651點，升195點，高水140點，成交19,495張。

道指升153點港股ADR升125點 紐約期油收企40美元

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責任編輯︰梁浩碩