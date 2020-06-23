▲ 道指升153點港股ADR升125點 紐約期油收企40美元

道指升153點

美股上揚，市場憂慮疫情反彈，道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點。

港股ADR升125點

港股ADR收報24636點，升125點或0.5%；恒指夜期收報24651點，升195點，高水140點，成交19,495張。

紐約期油收企40美元

原油價格上升，產油國減產，加上各國解封及重啟經濟活動，紐約期油收報40.46美元，升0.71美元或1.79%；

布蘭特期油收市報43.08美元，升0.89美元或2.1%。

美滙指數跌0.6%

市場關注經濟復甦前景，美滙指數下跌，報97.01，跌0.6%。歐元兌美元報1.1272；美元兌日圓報106.94。

美國10年期債息報0.71厘。

紐約期金升0.8%

美元下跌，加上避險需求帶動，金價上升，紐約期金收報1766.4美元，升13.4美元或0.8%。現貨金於1767美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

