道指升153點港股ADR升125點　紐約期油收企40美元

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【配股潮】聯邦制藥控股股東配售最多1.08億股
道指升153點
美股上揚，市場憂慮疫情反彈，道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點。
港股ADR升125點
港股ADR收報24636點，升125點或0.5%；恒指夜期收報24651點，升195點，高水140點，成交19,495張。
紐約期油收企40美元
原油價格上升，產油國減產，加上各國解封及重啟經濟活動，紐約期油收報40.46美元，升0.71美元或1.79%；
布蘭特期油收市報43.08美元，升0.89美元或2.1%。
美滙指數跌0.6%
市場關注經濟復甦前景，美滙指數下跌，報97.01，跌0.6%。歐元兌美元報1.1272；美元兌日圓報106.94。
美國10年期債息報0.71厘。
紐約期金升0.8%
美元下跌，加上避險需求帶動，金價上升，紐約期金收報1766.4美元，升13.4美元或0.8%。現貨金於1767美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情