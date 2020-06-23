  • 29°C
香港時間 : 2020623日 (二) 08:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指升153點港股ADR升125點　紐約期油收企40美元

金融經濟 07:34 2020/06/23

分享：

道指升153點港股ADR升125點　紐約期油收企40美元

道指升153點
美股上揚，市場憂慮疫情反彈，道指曾跌逾200點，惟其後反覆向上，道指最終升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點。

港股ADR升125點
港股ADR收報24636點，升125點或0.5%；恒指夜期收報24651點，升195點，高水140點，成交19,495張。

紐約期油收企40美元
原油價格上升，產油國減產，加上各國解封及重啟經濟活動，紐約期油收報40.46美元，升0.71美元或1.79%；
布蘭特期油收市報43.08美元，升0.89美元或2.1%。

美滙指數跌0.6%
市場關注經濟復甦前景，美滙指數下跌，報97.01，跌0.6%。歐元兌美元報1.1272；美元兌日圓報106.94。

美國10年期債息報0.71厘。

紐約期金升0.8%
美元下跌，加上避險需求帶動，金價上升，紐約期金收報1766.4美元，升13.4美元或0.8%。現貨金於1767美元水平。

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指上周五跌208點港股ADR跌274點　紐約期油升2.3%
2020/06/22
道指上周五跌208點港股ADR跌274點　紐約期油升2.3%
金股滙行情 - 道指跌39點港股ADR跌近70點　紐約期油升2.3%
2020/06/19
道指跌39點港股ADR跌近70點　紐約期油升2.3%
金股滙行情 - 道指跌170點港股ADR跌95點　紐約期油跌逾1%
2020/06/18
道指跌170點港股ADR跌95點　紐約期油跌逾1%
金股滙行情 - 道指升526點港股ADR跌52點　原油價格升逾3%
2020/06/17
道指升526點港股ADR跌52點　原油價格升逾3%
金股滙行情 - 道指倒升157點港股ADR升275點　原油價格升逾2%
2020/06/16
道指倒升157點港股ADR升275點　原油價格升逾2%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 美滙指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【配股潮】聯邦制藥控股股東配售最多1.08億股

下一篇文章

【恒指夜期】騰訊ADR創歷史新高　納指重上萬點夜期收市升195點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】騰訊ADR創歷史新高　納指重上萬點夜期收市升195點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR創歷史新高　納指重上萬點夜期收市升195點（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【保就業計劃】僱主名單出爐　養和拎最多I.T.港視入三甲　優品360獲近1600萬補貼（第三版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）