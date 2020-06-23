【蘋果WWDC】蘋果iOS 14全面更新　支援「畫中畫」、CarKey登場

▲ 蘋果iOS 14系統更新，帶來多個新功能。（網絡直播截圖）

蘋果（Apple）2020年全球開發者大會（WWDC）今凌晨起於網上舉行。蘋果行政總裁Tim Cook直指，是次活動的重點將是5大作業系統，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS和 tvOS。本文將率先介紹iOS：

【蘋果WWDC】蘋果首批採自家晶片Mac機 料今年內推出

1.重新設計主屏幕，引入「App Library」，能夠自動分類並整理App，包括「最近使用」或「建議應用」的文件夾，例如所有Apple Arcade遊戲亦被歸納入「App Arcade」。

2.iPhone全面支援「畫中畫」功能，當用家切換至其他App時，影片也能在懸浮視窗播放；呼喚Siri亦不再佔用整個畫面，只會出現在底部。

3.推出自家翻譯App，能夠完全離線運作，目前支援包括中文在內的11國語言。

4.Messages能為群組加入個人頭像，另新增類似@功能，方便在群組中對特定朋友發訊息；將重要的聯絡人置頂；改版去年推出的Memoji，讓用家更多元地設計自己的外觀。

5.CarKey新功能正式登場，讓iPhone安全地解鎖車輛，同時限制駕駛權限，例如特定時間內禁止使用車輛。

6.地圖App加入新景點推薦功能，包括購物、娛樂等地點；啟用踩單車導航時，會為用家列出路線的海拔、交通情況、是否有陡坡等。

責任編輯：姚慧儀