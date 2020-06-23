【港股開市】納指又破頂　騰訊料托恒指上試24800點

雖然美國疫情未見放緩，但蘋果公司在年度開發者大會上推出多個系統，股價上升推升納指升1.1%創新高，道指及標普500指數亦升0.6%及0.5%。恒指今早輕微高開30點好快轉跌近300點，不過截至9時40分，騰訊（00700）仲逆市升1%，今日收市時騰訊可能可以拉番恒指向上。

昨日恒指牛熊證街貨分布為48:52，牛證略見回升。熊證昨日有獲利離場的趨勢，重貨區25300點至25599點，以及2480點至25099點均見資金流出，但幅度不大。牛證重貨區仍在23300點至23399點，達到925張期指，而24000點至24099點亦新增240張期指至567張。

走勢方面，恒指剛好收在10天移動平均綫24511點，同時見十字星。不過6月11日的大陰燭累積蟹貨不少，估計難以升至當日高位25059點。短期內仍然預計23800點至25000點上落，除了強勢的科網股外，昨日中資券商見異動，可以留意今日走勢。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！