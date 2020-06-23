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【蘋果WWDC】蘋果首批採自家晶片Mac機　料今年內推出

科技 06:37 2020/06/23

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蘋果行政總裁Tim Cook宣布，以後蘋果所有硬件產品，將正式改用自家研發的「Apple Silicon」晶片。（網絡直播截圖）

蘋果（Apple）2020年全球開發者大會（WWDC 2020）今凌晨掀起序幕。蘋果行政總裁Tim Cook於網上直播中，以近期的美國種族民權運動作開場，稱蘋果將投放1億美元至相關事件中。同時，一如外界所料，他宣布以後蘋果所有硬件產品，將正式改用自家研發的「Apple Silicon」晶片，意味着與Intel的15年結盟關係劃下句點。

【蘋果WWDC】指Intel晶片性能進步慢　傳Mac將改用自研晶片

Tim Cook正式發表自家研發的ARM架構晶片「Apple Silicon」，形容這是「Mac電腦歷史性的一天」，而Apple Silicon將取代Intel晶片，成為日後Mac機的處理器。他強調：「這是為了製造出更好的產品，整合軟硬件是蘋果關注的事」。

此外，首款搭載自家晶片的Mac機有望今年內推出，他預料由Intel過渡至Apple Silicon的過程，需時兩年完成。席上，蘋果又為開發者帶來採用自家晶片A12Z Bionic SoC的Mac mini開發版，該晶片與目前iPad Pro所用的相同。

責任編輯：姚慧儀

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