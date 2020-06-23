【美股收市】蘋果微軟造好 納指收市破頂 道指升逾百點

美股午市反覆走高，科網股蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）造好，支撑納指重奪一萬關，並創收市新高，連續第七天上升，道指漲逾百點，重返26000關。市場仍關注美國經濟復甦狀況及冠狀病毒疫情的發展。周日全球冠狀病毒病例出現最大日增幅，美國多州新增病例數創單日紀錄。

市場憂慮疫情在美國和全球反彈，抵銷特朗普政府準備推出萬億基建及其他刺激措施，美股周一低開，道指曾跌逾200點，航空股及旅遊相關股份下挫。

本港今晨4時 ，道指升153點，報26024點；標指升20點，報3117點；納指升110點，報10056點，超越6月10日收市價10020點；Stoxx歐洲600指數收市跌0.8%，英法德股跌幅介乎0.6%至0.8%。

標指11個板塊7個上升4個下跌，資訊科技股升1.9%最亮麗，公用及非必需消費品股升1.3%及1.1%；金融及醫療保健股逆市跌逾0.4%。

兩大科企微軟和蘋果均曾漲逾2%，創下紀錄高位。微軟股價突破200美元，曾升2.9%至高見200.76美元，市值達1.51萬億美元；蘋果創新高，最多升2.8%至359.46美元，市值達1.55萬億美元。蘋果今晨首次綫上召開今年全球開發者大會（WWDC），宣布五大系統更新，Mac放棄英特爾晶片，自研電腦晶片登場，並指配備自研晶片的Mac電腦將於今年底前出貨。

與經濟重啟關係密切的零售股獲吸納，服裝品牌Gap（美：GPS）股價升8.3%，受惠富國調升投資評級，指品牌估值被低估；沃爾瑪（美︰WMT）亦升1.5%，主因獲瑞銀（UBS）調升股票評級至買入，看好其生產效率佳、電子商貿快速增長和加快投入科技應用。

美國航空（American Airlines，美︰AAL）以配股等形式集資合共35億美元，增加流動性應對疫情影響，拖累股價曾跌8%。航空股今年表現跑輸大市，截至上周五，美航今年大跌44%，標指同期則跌4%。

航空同業跟跌，達美航空（美：DAL）、聯合航空（美：UAL）和西南航空（美：LUV）跌幅介乎0.8%至1.2%。

澳元向好，升1%，報69.03美仙，主因澳洲央行表示，新冠肺炎疫情對該國經濟的影響將不如當初預期般壞。美元偏軟，美滙指數跌0.6%，報97.06；歐元升0.7%，報1.1255美元；日圓微升，報106.94日圓兌1美元。

現貨金尾市升0.7%，報1,756.15美元。美債息變化不大，10年美債息報0.702厘。

Bokeh Capital創辦人Kim Forrest表示，投資者視股市為活動回復正常的代表，如果太多人病倒，經濟要局部停擺，股市會作反應。

