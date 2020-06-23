【蘋果WWDC】蘋果五大系統更新 自研電腦晶片登場

因應新冠肺炎疫情持續，蘋果公司全球開發商大會(WWDC)首次以視像形式舉行，行政總裁庫克發表自行研發的ARM架構處理器「Apple Silicon」，宣告這是「Mac電腦歷史性的一天」，Apple Silicon將取代英特爾的晶片，成為日後Mac的處理器，「這是為了製造出更好的產品，整合軟硬體是蘋果注重的事項」。

公司估計從英特爾晶片，轉換為自研晶片需要花費兩年的時間。

蘋果發表新一代iOS 14作業系統，重要新功能包括客製化的螢幕主頁面，「應用程式軟件庫」「App Library」供更多分類選項和搜尋功能；此外，小工具也新增「畫中畫」（Picture-in-Picture）功能，可彈出小視窗顯顯示該應用程式內容。

另外一個明顯改變是，iOS 14的主屏幕支持組件（Widgets） 功能，多個組件支持智能疊放，用戶可以在同一個位置放多個組件，然後滑動調用。組件也能在不必點開App的情況下就顯示一些信息，例如天氣。

Safari瀏覽器則內建翻譯功能，允許用戶翻譯網頁內容，另外，較複雜的問題可導向網頁，提供更詳盡的解答；Siri也將可傳送語音訊息和錄音，同時重新設計Siri介面，新介面較多年前提供的資料豐富超過20倍。

蘋果並將於6月22日向開發者發布軟件Betas，將在今年秋季向消費者提供新的軟件更新。蘋果股價即市曾升逾2.2%，至357.45美元紀錄高位。