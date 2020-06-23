【美股午市】蘋果微軟領漲 納指重越萬關 道指升88點

美股經早段曾挫逾200點後，午市小幅上升，道指曾漲逾130點，科技股有吸納，納指重越10000點關口，市場仍關注美國經濟復甦狀況及冠狀病毒疫情的發展。周日全球冠狀病毒病例出現最大日增幅，美國多州新增病例數創單日紀錄。

市場憂慮疫情在美國和全球多國出現反彈，抵銷特朗普政府準備推出萬億基建及其他刺激措施，美股周一低開，航空股及旅遊相關股份下挫。

本港今晨零時40分，道指升88點，報25959點，標指及納指升14及83點，報3112及10029點；Stoxx歐洲600指數收市跌0.8%，英法德股跌幅介乎0.6%至0.8%。

標指11個板塊6個上升5個下跌，資訊科技股升1.6%最俏，公用股及非必需消費品股升1.4%及0.7%；房地產股及醫療保健股跌0.9%及0.4%最差。

兩大科企微軟和蘋果均漲超2%，創下即市紀錄高位。微軟曾升2.4%至高見199.8美元，市值達1.51萬億美元；蘋果則最多升2.2%至357.41美元，市值達1.55萬億美元。蘋果本港時間今晨將召開今年全球開發者大會（WWDC），但首次不會有任何新硬件推出，讓全球進一步聚焦於蘋果軟件及生態系統上。

滙市方面，澳元向好，升1.3%，報69.21美仙，主因澳洲央行表示，新冠肺炎疫情對該國經濟的影響將不如當初預期般壞。美元偏軟，美滙指數跌0.6%，報97.06；歐元升0.8%，報1.1263美元；日圓變化輕微，報106.88兌1美元。

疫情反彈，加上美元偏軟，金價向上，現貨金升0.7%，報1,755.69美元。美債息變化不大，10年美債息報0.6954厘。

