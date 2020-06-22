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【中美角力】瑞銀施斌：緊張局勢至少持續至美國大選為止　股市料續波動

金融經濟 23:05 2020/06/22

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施斌透露，審慎起見，旗下基金現金水平「較正常略高」，但如遇上合適時機，將動用現金用作投資

中美局勢目前未見解決跡象，瑞銀資管相信，局勢短期仍將複雜，將「至少持續至美國大選為止」，金融市場這段期間料續波動。不過，該行繼續看好綫上概念，認為相關主題長期仍可增長，基金亦將擇機買貨。

瑞銀資產管理中國股票主管施斌表示，中美角力已從貿易領域蔓延至「科技、資本市場及其他範疇」，且美國大選將於11月舉行，現屆政府對中國採取強硬態度實屬意料之內，皆因部分人將疫情的散播歸咎於中國，因而產生了不少負面情緒。他預計，動盪「局勢會至少持續至美國大選為止，很可能會引致市場波幅增加」。

值得注意是，施斌對中國市場仍然樂觀，形容這「是一個龐大的市場，當中充滿機會，同時亦都正經歷很大的改變」，並舉例指在疫情期間，他觀察到各類型的活動正由綫下加速轉到綫上，料這「很可能會是長期性的行為變化」。當中，綫上教育、綫上會議程式、軟件下載量在疫情大爆發期間「大幅增加」，而一些綫上遊戲生產商亦在疫情期間，因為玩家人數和遊戲時間增加而獲益。

他估計，上述領域的龍頭企業有「很大的機會」可以由其他競爭對手，甚至由綫下市場中，進一步擴大自己的市場份額。

中國經濟尚未回復至疫情前水平，施斌透露，審慎起見，旗下基金現金水平「較正常略高」，但如遇上合適時機，將動用現金用作投資。

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