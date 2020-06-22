【業績】經濟日報賺1057萬 現價股息率6.9厘

經濟日報集團 （00423） 公布全年業績，截至3月底止，收入按年減11.6%至11.3億元，純利跌85.2%至1,057.3萬元，派末期息5仙，全年股息7仙，現價股息率6.9厘。

集團指出，2019冠狀病毒大流行嚴重干擾了經濟活動，促使本地媒體行業加快數碼轉型。政府實施社交距離及其他多項的抗疫措施，導致創紀錄人次使用網上及數碼平台。

為進一步加強與平台使用者的關係，向他們提供個人化的內容，以提升體驗，並配合市場推廣人員對定向廣告的需求，集團加大對數據及分析技術的投資，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，整合數碼產品，進行預測分析，以及推行智能推廣策略。集團深信朝着這方向投入資源，可帶來持續增長以及長期的業務發展。

期內，廣告收入5.9億元，按年跌17%，廣告收入主要來自集團旗下印刷刊物及數碼平台。惟多個數碼平台的數碼廣告收入保持增長動力，抵銷了印刷廣告的部分收入損失。在數碼平台發展所作的策略性工作，有助集團拓闊廣告收入基礎。

服務收入僅跌5%至4.57億元。集團的服務收入主要來自財經通訊社、資訊及軟件業務，以及集團印刷廠房的印刷服務，其中來自財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入保持平穩。

集團表示，將繼續投資數碼平台，投入更多資源加強優質內容、創新科技、以及培養人才。集團深信，為了維持集團的持續發展與增長，投資於數碼平台是物有所值。

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