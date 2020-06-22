日本網站民調：疫情後最想台灣香港遊客回流遊日

近期日本的新冠肺炎疫情放緩，日本政府上周五(6月19日)宣布「觀光解禁」，讓日本民眾於國內自由出入。專門向日本旅遊業界提供外國旅客數據的網站「訪日Lab」，日前公布「最想哪個地區/國家旅客優先回流訪日」民調，受訪者表示最想台灣旅客優先回流訪日，其次為香港，第三為泰國。

調查在6月4日至10日期間以網上問卷形式進行，共有92名讀者接受「有關新型冠狀病毒以及緊急狀態宣言解除」訪問，當中有一條問到「最想哪個地區/國家旅客優先回流訪日」，在可以複選的情況下，有79.3%受訪者最想台灣旅客回流，其次是有58.7%受訪者最希望香港旅客回流。

▲ 79.3%受訪者最想台灣旅客回流，其次是有58.7%受訪者最希望香港旅客回流。

選擇上述地區/國家旅客回流訪日的原因，有60.9%受訪者認為該地的旅客人數夠多，有32.6%受訪者認為該地旅客的消費力強，而認為該地旅客守禮的佔25%，排第三。

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