最強蘋果分析師郭明錤︰AirPods 3料明年上半年推出

▲ 郭明錤預計，AirPods3料明年上半年登場。

有「最強蘋果金分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發表最新報告，將2020年AirPods Pro出貨量預測上調15.5%至4470萬對；並降低AirPods 2出貨預測10.9%至4910萬對。AirPods Pro出貨預估上調，主因是受益於新功能與新外觀設計而優於預期。

蘋果（美︰AAPL）股價現升1.5%，報355.07美元。

郭明錤再次重申其「iPhone 12取消隨機附贈耳機」的預測，並預期將帶動AirPods系列無綫耳機的銷量。他維持先前報告對2020年總AirPods出貨量9380萬部的預測。

他又預期，今年下半年與2021年，蘋果將持續推出AirPods促銷方案，而若下半年AirPods出貨能優於該行的預期，代表促銷方案與iPhone 12取消贈送有線耳機對AirPods出貨量非常有幫助，且2021年AirPods總出貨量仍有上修空間。

AirPods 3料明年上半年登場

郭明錤預期Apple將在明年上半年推出AirPods 3，並結束AirPods 2的生產，因AirPods 3外觀與AirPods Pro相似，故相信此新外觀設計將能帶動換機需求。

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