中概股來港第二上市　恒指國指添新元素

中概股回歸香港上市是本地投資市場焦點所在，港交所行政總裁李小加本月初表示，今年是港交所新股市場重要的一年，預計今年有更多在美上市的中概股回流香港作第二上市。從投資角度而言，我們認為這正好填補香港市場空缺的部份。

現時，在港掛牌的公司多為傳統行業，而「同股不同權」（Weighted Voting Rights，WVR）架構下的公司多為新經濟行業，例如：媒體及娛樂行業的網易 （09999） 、電子商務的阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）及教育業的新東方（美：EDU）、好未來（美：TAL）。

料更多中概股投資者轉投香港 港新經濟股交投勢增

值得留意的是，這些公司都是新冠肺炎疫情下受惠的板塊，尤其近年娛樂、消費及教育模式都由線下極速轉移至線上，疫情更加快線上線下融合步伐。從交易角度分析，中國投資者熟悉香港市場，加上時區的利好因素，我們預計會有更多投資於中概股的投資者會逐漸從美國預託證券轉移至港股，長遠預料這些新經濟股在香港的交投有望增加。

恒生指數公司早前公布「同股不同權」及第二上市公司，可納入恒生指數及恒生中國企業指數，最快於今年8月生效。其實，自2018年4月，港交所容許採用「同股不同權」架構的創新產業公司申請在香港主板上市，為有意來港第二上市的企業建立一個創新便利的上市途徑。

WVR股8月成為恒指成份股？ 留意3大事項

當中，美團 （03690） 、小米 （01810） 都是透過「同股不同權」架構在港上市，阿里巴巴則在去年11月來港作第二上市。市埸預期以上3間公司有機會被納入恒生指數及恒生中國企業指數，唯須留意三個事項：

1）「同股不同權」成份股比重上限設定為5%，低於其他如騰訊 （00700） 、滙控 （00005） 和友邦 （01299） 的成份股10%的比重上限；

2）「同股不同權」公司中所有一股多票的股份將被視為非流通股份，而第二上市公司的市值僅根據其在香港註冊的股本部分計算；

3）由存託人持有作為海外存託憑證之相關香港股本，亦將被視為非流通股份。

以上三項安排主要為避免指數成份股的權重在短期內大幅度改變，亦保障大眾投資者在「同股不同權」以及第二上市安排下的權益。以恒生指數為例，如上述3間公司同時於8月份納入恒生指數，我們估算金融業的佔比會下調，而資訊科技業的比重則會有顯著升幅，令恒生指數更能反映香港上市的大中華公司的表現。