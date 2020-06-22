【遊戲審批】蘋果下月於中國擬下架過千款未獲審批的iPhone遊戲

▲ 蘋果擬配合中國政府收緊對遊戲的限制，下月或移除過千款未經審批的iPhone遊戲。

外電報道，蘋果（美：AAPL）下月於中國將從應用商店（App Store）移除過千款未經政府審批的iPhone遊戲。據知情人士指，內地的遊戲開發商及發行商已被告知7月起需獲得許可證才可繼續營運。該決定將結束等待監管機構批准時遊戲先行發行的做法。

蘋果對報道不予置評。

早於2016年，中國監管機構已要求所有遊戲在發行前要得到許可證，Android App Store已隨之執行該規定，但蘋果則未有行動。今年2月，蘋果已提醒中國的iOS開發人員應在6月底前獲得其遊戲的審批，但到近期才明確告知截止日期後任何無牌遊戲將被禁止並刪除。

市場調查機構Analysis Group預計，去年通過蘋果App Store銷售約610億美元的數碼商品和服務中，中國約佔五分之一，僅次於美國市場，蘋果於部分交易中可分成30%。

根據AppInChina估計，蘋果於內地App Store約有6萬個遊戲需付費或程式內付款，當中至少三分之一未經審批。

中國近年收緊遊戲的限制，由於憂慮未成年人上癮以及不雅內容傳播，在2018年暫時停止所有審批前，審批過程以較以往嚴格及緩慢，而騰訊 （00700） 及網易 （09999） 等大型公司已經適應並知道如何滿足審批需求，但小型開發商及發行商則欠缺資源。

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編輯：袁諾曦