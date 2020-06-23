中興股價急挫半成　澄清晶片進展後大股東減持股A股　

▲ 中興披露，大股東中興新今日減持2037萬股A股，減持後持股23.4%。

中興通訊（00763，深：000063）披露，大股東中興新通訊昨日減持A股， 套現7.9億人幣。上周有報道稱，中興7納米芯片具量產能力，AH股齊齊異動，H股周四（18日）單日急升兩成，A股亦升6.6%。惟中興其後發通告否認。事隔數日，中興大股東再減持，雖然A股升幅不及港股，但也有內地網民質疑有炒高減持之嫌。

內地傳媒上周報道指，中興擁有7納米芯片的量產能力，觸發H股股價大漲，上周累漲近三成。股民熱血沸騰之際，中興周六（20日）卻澄清本身不具備芯片生產製造能力。中興指，專注於通信芯片的設計，並不具備芯片生產製造能力。有關生產和製造方面，公司依托全球的合作伙伴進行分工生產。

事隔一日，中興通訊披露，大股東中興新通訊有限公司於周一（22日），通過證券交易所的大宗交易方式，共減持約2036.7萬股公司A股，交易均價為每股39.44元人幣，套現7.9億人幣。

中興股價今早受壓，H股現急跌半成，午收23.7元，成交額4.7億元；A股跌4.8%，報40.16元人幣。

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