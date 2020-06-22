沙田上車盤「4字頭」有交易

新冠肺炎疫情緩和，二手交投回升，就連公屋、居屋市場也屢錄高價成交，對渴望樓價回落，且有意上車者來說，只能望門輕嘆。不過，只要細心一搵，其實二手市場仍不乏筍盤。

利嘉閣郭建民說，沙田希爾頓中心B座低層4室，實用面積283平方呎，一房間隔，剛以480萬元易手，實用呎價16,961元。郭建民續說，屋苑現時有31伙單位放盤，叫價由490萬元起。以上述單位為例，受惠新按保計劃，可承造九成按揭，若以此計算，不計釐印費、代理佣金及其他洗費，首期只需48萬元。

值得留意的是，沙田私宅樓價逐步回升，舉例說，其中沙田第一城細單位呎價，更重上20,000元水平。市場消息指，沙田第一城49座高層F室，實用面積284平方呎，剛以568萬元易手，實用呎價20,000元。

有代理坦言，港區國安法消息一出，部分業主願意減價賣樓，惟買家傾向靜觀其變，以致交投回落，及至近期，市場正逐步消化港區國安法消息，業主減價空間不多，若無意外，料樓價慢慢回升。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

