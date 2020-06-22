【Wirecard】Wirecard涉財務造假 傳中行7億貸款恐變壞帳

▲ 中國銀行據報擬拒絕延長Wirecard的貨款期限。

中國銀行 （03988） 傳有為Wirecard提供融資，德國金融科技公司Wirecard捲入財務造假風波，公司正有19億歐元（約165億港元）款項不翼而飛。外電引述消息指，中行正在考慮拒絕延長對Wirecard的貸款，意味該行可能會就8000萬歐元（約6.96億港元）貸款承擔損失。

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消息人士透露，包括中行在內的15家銀行曾向Wirecard提供總計20億美元的融資。中國銀行已聘請了外部法律團隊，研究如最大程度地減少損失。

按照一般融資協的做法，當借款人違約時，銀行可以選擇延長還款期限，好讓借款人能夠周轉，同時銀行亦有機會避免出現壞帳。

然而，該決定通常要獲貸款的銀行一致同意，意味若其中一家銀行拒絕，借款人要償還所有貸款。拒絕延長還款期的銀行也可選擇出售其債權，較常見的是將債權出售予其他有債權的銀行。

據早前報道指，大多數債權人都傾向延長Wirecard的還款期限。而消息人士最新表示，Wirecard與債權人的談判仍然在繼續，而中國銀行尚未做出最終決定。

中行近期投資屢屢失利，今年4月紐約期油出現史上首次的負油價，有傳拖累該行損失了數十億元人民幣，並要對投資者進行賠付。

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