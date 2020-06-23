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【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位

商業 11:00 2020/06/23

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新都會廣場將會有首個首個P助與粉紅兔兔卡通農莊。（新都會廣場提供圖片）

人氣插畫角色P助與粉紅兔兔將會登陸葵芳新都會廣場，在空中花園建成逾萬呎的本地首個P 助與粉紅兔兔卡通農莊。11呎高的巨型粉紅兔兔會首次現身商場中庭，一眾P助與粉紅兔兔支持者不能錯過。

【疫市營商】Market Place by Jasons 日之夏祭　日本零食低至9.9元和牛55 折

由7月10日起，日本插畫家Kanahei創作的小動物角色 - 圓滾滾的P助與粉紅兔兔及一班「萌」友將會現身於葵芳新都會廣場。在商場五樓空中花園的逾萬呎商場都市農莊，將會有首個首個P助與粉紅兔兔卡通農莊，特設近10呎的農夫造型P助與粉紅兔兔打卡裝置。

同場推優惠  掘盡市民消費力
同時，商場中庭亦有以漫畫風格呈現的Kanahei’s Small animals ，展開充滿夏日風情的Jungle Party 森之派對。中庭將會有首次在香港以11呎高造型登場的巨型粉紅兔兔，並有多個不同裝扮的粉紅兔兔打卡位。

商場中庭將會有首次在香港以11呎高造型登場的巨型粉紅兔兔。（新都會廣場提供圖片）

【疫市營商】置富Malls首推商場手機APP　設點對點商舖導航功能 

在P助與粉紅兔兔來臨之前，由6月29日起，新地24個商場更聯手推出「萬元狂賞: 全民共享 獎賞28天」，兩大驚喜禮遇包括「日日獎不停」及「周末賞HK$10,000」。只要於推廣期內消費達指定金額，即可獲得多重現金回贈，兼且賺取消費積分。在7月10日起，The Point會員憑指定消費或會員積分，即可換領今次特備的P助與粉紅兔兔「可摺式旅行袋」或「陶瓷碗」 。

【疫市營商】Mastercard調查：亞太區消費者減少用現金　企業必須轉型

責任編輯：葉泳珊

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

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