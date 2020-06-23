【疫市營商】P助卡通農莊登陸新都會廣場　首設11呎高粉紅兔兔打卡位

▲ 新都會廣場將會有首個首個P助與粉紅兔兔卡通農莊。（新都會廣場提供圖片）

人氣插畫角色P助與粉紅兔兔將會登陸葵芳新都會廣場，在空中花園建成逾萬呎的本地首個P 助與粉紅兔兔卡通農莊。11呎高的巨型粉紅兔兔會首次現身商場中庭，一眾P助與粉紅兔兔支持者不能錯過。

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由7月10日起，日本插畫家Kanahei創作的小動物角色 - 圓滾滾的P助與粉紅兔兔及一班「萌」友將會現身於葵芳新都會廣場。在商場五樓空中花園的逾萬呎商場都市農莊，將會有首個首個P助與粉紅兔兔卡通農莊，特設近10呎的農夫造型P助與粉紅兔兔打卡裝置。

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同時，商場中庭亦有以漫畫風格呈現的Kanahei’s Small animals ，展開充滿夏日風情的Jungle Party 森之派對。中庭將會有首次在香港以11呎高造型登場的巨型粉紅兔兔，並有多個不同裝扮的粉紅兔兔打卡位。

▲ 商場中庭將會有首次在香港以11呎高造型登場的巨型粉紅兔兔。（新都會廣場提供圖片）

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在P助與粉紅兔兔來臨之前，由6月29日起，新地24個商場更聯手推出「萬元狂賞: 全民共享 獎賞28天」，兩大驚喜禮遇包括「日日獎不停」及「周末賞HK$10,000」。只要於推廣期內消費達指定金額，即可獲得多重現金回贈，兼且賺取消費積分。在7月10日起，The Point會員憑指定消費或會員積分，即可換領今次特備的P助與粉紅兔兔「可摺式旅行袋」或「陶瓷碗」 。

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責任編輯：葉泳珊

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