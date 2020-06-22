【每日焦點】蘋果WWDC將不發布任何硬件產品　華為轉戰英國研發晶片

▲ 有傳蘋果已取消在WWDC會上公布任何新硬件的計畫，而華為將耗資38億在英國劍橋成立新的晶片研發中心。

美國對華為進行一系列打壓管制措施，令華為不僅失去美國市場，同時不少歐洲國家亦紛紛表示需要重新審視與華為之間合作的關係。華為在堅決維護中國企業合法權益的同時，亦開始積極尋找取代半導體的方法，以致中國本土企業「去美化」的進程愈加快速，而在中國政府展開反擊前，亦有不少中國企業已悄悄發起抵制蘋果手機行為。兩者之間愈演愈烈，爭相佔據5G市場龍頭地位。

早前受疫情影響，蘋果將一年一度開發者大會（WWDC）改為綫上舉辦，將於本港時間6月23日凌晨進行。WWDC大會前夕，有傳蘋果或將iOS改名為iPhone OS，亦會發表首款採用自家ARM處理器的新MacBook，惟多個著名爆料者透露，蘋果已取消在會上公布任何新硬件的計畫，今年的WWDC只以軟件為主。欲知蘋果今年有何新搞作，請繼續留意本報消息。

【WWDC】多個消息指蘋果將不發布任何硬件產品

另一方面，有傳華為計劃向競爭對手購買晶片，亦銳意開發自家晶片，以抗衡美國的封殺，維持其消費電子產品業務。近日就有消息指，華為預期將在本周取得英國許可，批准其於當地耗資 4 億英鎊（約港幣38.4億元）興建研究及發展中心，預計中心將會選址在位於劍橋 11 公里以外的市鎮Sawston，以專門研發自家品牌的晶片。南劍橋郡區議會表示將完全批准華為興建發展中心的申請，預計可在明年正式投入服務，並將於初期僱用約400名員工。華為表示，在此投資新技術正是對英國履行重要的承諾，到2022年底前將投資並採購30億英鎊（約港幣288億元），並同時與劍橋等大學建立合作關係。

【華為5G】華為於英國研發晶片 已僱用約400名員工

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責任編輯：施雯雯