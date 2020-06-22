【美股開市】道指挫160點 憂慮疫情反彈 航空股領跌

雖然特朗普政府準備推出萬億基建及其他刺激措施，但市場憂慮新冠肺炎疫情在美國和全球多國出現反彈，美股周一低開，道指跌約160點，航空股及旅遊相關股份下挫。

美國航空（American Airlines，美：AAL）尋求配股集資35億美元，拖累股價急挫5.6%。同業跟跌，達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、聯合航空（United Airlines，美：UAL）和西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）跌幅介乎1.8%至3.1%。

零售股沃爾瑪（Walmart，美︰WMT）是少數逆市向上的股份，升1.1%，主因獲瑞銀（UBS）調升股票評級至買入，看好其生產效率佳、電子商貿快速增長和加快投入科技應用。

科網股亦稍微向好，蘋果（Apple，美︰AAPL）和微軟（Microsoft，美︰MSFT）領升，漲0.9%和0.2%。

澳元向好，升0.8%，報68.86美仙，主因澳洲央行表示，新冠肺炎疫情對該國經濟的影響將不如當初預期般壞。美元偏軟，美匯指數報97.3，跌幅0.3%。

疫情反彈，加上美元偏軟，金價向上，現貨金升0.9%，報1769.5美元；美債息軟，10年美債息跌近2點子，報0.681厘。

疫情憂慮抵銷減產利好，油價弱，紐約期油和布蘭特期油挫0.3%和0.2%，報39.64美元和42.09美元。

責任編輯：方賢

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