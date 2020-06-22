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【美國示威】Fortnite無預警移除遊戲內警車　疑與美國反警暴抗爭有關

科技 21:00 2020/06/22

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Fortnite玩家在遊戲中意外發現，原本會出現在地圖上的警車竟突然不翼而飛。

Epic Games旗下最受歡迎的射擊生存遊戲《要塞英雄》Fortnite，自發行後就創下遊戲界不少紀錄。即使推出至今已達兩年多，Fortnite仍然穩定地推出各種季度更新、造型，並按時修改對戰地圖上許多區域的設計，藉此保持玩家的新鮮感。

在最新的第二章第三季更新中，不僅新增了許多與水有關的造型，甚至還與DC 漫畫《水行俠》(Aquaman) 跨界合作，推出一個全新的獨家造型。然而，有玩家在遊戲中意外發現，是次更新最大的改動就是原本會出現在地圖上的警車，竟突然不翼而飛。

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據《華爾街日報》報道，Fortnite在經過多次更新後，玩家雖然仍然能夠在地圖上找到很多不同的載具，例如駕駛卡車、汽車甚至是冰淇淋車等。但不少玩家都發現，自己在大逃殺模式的對戰地圖中，完全找不到原本會出現在地圖四周的警車，就連創造模式也一樣。

對於「警車」從遊戲中移除的原因，不少玩家在Reddit 論壇中熱烈討論，而不少人都認為是次更新，絕對與全美現時的反種族歧視騷亂 (Black Lives Matter) 抗爭離不開關係；也有不少玩家認為，單純是Epic Games 不希望玩家在駕駛警車的過程中開槍射擊其他玩家，認為不是一個好的現象，或會引發一些不必要的爭議。不過，目前Epic Games尚未對此作出回應。

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對於是次改動，有不少玩家感到極為不滿，認為Epic Games似乎矯枉過正，將警車徹底從遊戲中移除，有可能也會影響部分玩家在創造模式中所打造的地圖。另外，也有一些玩家認為，這類政治考量不應該出現在遊戲當中，對於遊戲中加入這類刻意「反警察」的思想感到失望。

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責任編輯：施雯雯

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