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【人民幣】人行半年期央票明推售 業界料票息穩守兩厘

金融經濟 23:49 2020/06/22

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人民銀行將於明天（6月23日）在港推售半年期央行票據，總額100億元（人民幣，下同），專家以半年結前跨境人民幣拆息略為抽升，且鑑於本周四（25日）為端午節，內地連放兩天假期及長周末，亦令頭寸趨緊，料刺激央票的票面息率或超逾兩厘；計及人民幣滙價的升值在內，滙息總回報直逼3厘。再者，人民幣債券的兩厘票面息率，較美債不足0.2厘，高約1.8厘，因具息差優勢，所以預計百億央票的標售額，可獲超額認購。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，受半年結因素等影響，最近人民幣拆息稍為上升，料快將向央行及機構大戶標售的人行半年期央票，息率有機會貼近市場水平，中標息率料超逾兩厘，但具體的息率預測、則不便置評。

劉潔又說，自從聯儲局擬把零息政策維持至2022年底，令美元轉弱，變相利好非美貨幣止跌喘穩，該行暫維持在岸價兌美元7.02的預測。以在岸價現滙今天在亞洲收盤報7.077計，若以渣打的年底目標價為7.02，即呈0.8%的潛在升幅。再假設半年期央票的票息為兩厘，由此推論，滙息總回報或有望接近3厘。

劉潔認為，人民幣為下半年最值得投資的避險工具之一，主因有2，包括︰

（1）息差明顯。畢竟以歐日採負利率多時，美國又減息至幾近零息，令不願承受風險等機構大戶，皆熱切追求收益回報。反觀人行發行的人債幾近零風險，而票息又約有兩厘，故有一定吸引力。

（2）人債納入國際主流債券指數。即使早前受全球疫情影響，或令個別國際指數公司，可能減慢提高內地債市，加入國際債券指數比重，但相信只是減慢進程，料3大指數公司仍按計劃，把內地債券分階段納入主流指數。要是分4年進行，在最樂觀的情況下，最終可吸納約3,000億美元的海外資金湧入內地債市；單以去年4月至今年底的較短期來看，料引資逾1,000億美元。正因人債有息率支持，料明天推售的債券將獲超購。

計及明天向機構大戶標售的半年期央票，乃人行在本港第5次標售此期限的固定息率工具，對上4次的中標息率皆逾兩厘。

不過，去年未有新型冠狀病毒疫襲全球，先後3趟推出的半年期央票，息率皆屢創新高，如去年12月20日推出時，最高接納息率為2.9厘，較去年9月26日的2.89厘為高；而首次面世的同期央票是去年6月26日，當時也是涉資100億元，中標息率為2.82厘。

而財資市場公會的資料顯示，今天6個月的離岸拆息報2.70267厘。

然而，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享說，以二手市場央票的票息現約為1.9厘，倘若明天投標的半年期央票，失守兩厘心理大關也不足為奇。可是，對比美國相同存期的債息，乍現約0.17厘低位，就算人債息僅得1.9厘，仍高約1.73厘，凸顯境外點心債具息差的賣點，因而受追捧。

星展香港高級經濟師周洪禮補充，市場憧憬內地最快或於半年結前降準，冀釋放流動性，亦間接推低債息。

惟劉潔以今天的中期借貸便利（MLF）利率不變，預計降準或稍延至7月，視乎疫情進展等變數。

抽資百億兼半年結 人幣定存息最高2.25厘

此外，總覽同屬保守的投資產品，如人幣定存息，市場預計在百億抽資效應下；適逢季結及半年結在即，離岸拆息亦略升，人幣存息有望跟加。事實上，上商亦預告明天（23日）全線上調短中長息0.1厘。

綜觀市面逾廿間銀行，半年定存息以建行亞洲的2.25厘為「高息王」（見表），上商加至兩厘亦高踞5甲列，專家亦忠告追息族趁高息仍在，先鎖定特惠息。

人行的央票通過金管局旗下的中央結算系統債券投標平台（CMU），進行競價投標。最近一次的投標結果是上月中、即5月14日，當時人行發行3個月期的息率僅1.77厘；一年亦只得1.78厘，破天荒失守兩厘，兼創有紀錄的新低水平，主要反映內地連番放水救市，推低拆息所致。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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