【盈喜盈警】遠東酒店實業料全年淨虧損大增　一文看清企業盈利預測（不斷更新）

肺炎疫情再次來襲的憂慮擴散之餘，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（22日）有企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

勝龍國際 （01182） 預期，截至今年3月底止，全年綜合虧損將會大幅減少，主因（i）物業、 廠房及設備的折舊較去年同期減少約809.3萬元； （ii）並無就物業、廠房及設備於去年同期確認的減值虧損約414.7萬元；（i i i）借貸業務收入增長，及（i v）行政費用及其他經營費用較去年同期減少。

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盈警：

遠東酒店實業 （00037） 預期，截至今年3月底止全年淨虧損將錄得大幅增加，主要由於投資物業之公平值大幅減少所致。

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亞洲資源 （00899） 預期，截至今年3月底止全年，錄得不少於3.5億元淨虧損，主因銷售物業之虧損、持作出售的已落成物業、發展中物業、無形資產等的減值虧損。

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樂嘉思 （01867） 預期，截至今年3月底止全年，純利減少不低於60%，主要由於疫情爆發導致進度延遲令集團項目的毛利率減少，以及年內若干項目產生虧損。

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億勝生物科技 （01061） 預期，今年首5個月的溢利按年大減約7成，主因疫情令中國醫院的門診運作造成重大影響，並阻礙非緊急病人前往醫院及門診診所，現時尚未恢復至疫情前的水平。

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創世紀集團 （01849） 預期，截至今年6月底止全年，溢利將大幅下跌不超過55%，主因（i）新加坡爆發疫情後，4月初起新加坡實施「熔斷」措施限制商業運作及人流後，客戶削減開支，導致搜索引擎營銷服務以及創意及技術服務整體收益減少，令收益及毛利下跌，及（ii）員工成本較2019年度有所上升所致。

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香港通訊國際 （00248） 預期，截至今年3月底止全年盈轉虧，公司權益持有人應佔虧損約2300萬元。虧損主要由於（i）因社會事件及爆發新型冠狀病毒令市場環境轉差，導致收入及毛利減少所致；及（ii）期內投資物業公平值錄得虧損約1100萬元，而去年度則錄得收益。

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