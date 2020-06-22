【Wirecard】市值曾超德銀、被揭財務造假 一文看清Wirecard前世今生

▲ Wirecard陷入財務造假風波，震驚歐洲金融市場。

德國金融科技公司Wirecard（德：WDI）陷入造假數風波，這家市值曾經超逾德意志銀行的企業股價暴跌，甚至遭到評級機構取消評級。儘管不少投資者對Wirecard比較陌生，或從未聽過這個名字，但該公司曾被視為德國頂尖的新經濟股，其在歐洲的地位不亞於港股中的「ATM」。

Wirecard成立於1999年，並在2005年透露併購InfoGenie，在德國法蘭克福交易所借殼上市股市。奧地利籍的電腦科學家Markus Braun於2002年加入Wirecard，成為該公司的行政總裁兼科技主管，帶領公司不斷擴張。

2007年，Wirecard在新加坡成立亞太分公司；並在2008年推出用於綫上支付的虛擬扣帳卡。2014年，公司將業務擴展到了新西蘭，澳洲，南非和土耳其。

作為紮根歐洲的電子付企業，Wirecard亦透過收購花旗集團扣帳卡服務業務打入美國市場。據該公司網站，其主要業務是為企業處理電子支付，主要客戶包括FedEX、Fitbit和法荷航集團等。

市值超逾德銀

2018年8月，Wirecard市值曾超越德銀，在德國DAX指數的權重僅次於福士汽車（Volkswagen）、西門子。至同年9月份，市場估值一度達到246億歐元。

被揭財務造假

然而，英國《金融時報》於2019年1月的一篇報道，卻令Wirecard掉下了神壇，該報道指控Wirecard涉嫌在新加坡辦公室利用偽造和修改過日期的合約來誇大收入數字。

報道稱，Wirecard利用「round-tripping」手法，透過在跨國多單位間製造大量可疑交易，來讓這些交易在當地審計單位眼中看起來合法。

去年10月，《金融時報》再發表報道，稱Wirecard的財務團隊員工正在密謀虛報杜拜和都柏林子公司的收入盈利，試圖誤導核數師安永。

Wirecard後來多次否認該媒體的指控，甚至因為這些報導控告金融時報，指控其與沽空投資者掛勾。期間，德國監管當局一度禁止投資者沽空Wirecard。

19億歐元憑空消失 CEO跳船

然而，直至上周，負責審計Wirecard業績的的安永事務所，表示無法確認列入2019年財報中19億歐元現金，相當於該公司資產負債表的25%；使Wirecard延發第4季業績要延發。

Wirecard行政總裁Markus Braun亦於上周五（19日）辭職，他表示，公司尋找不翼而飛的19億歐元現金入了僵局。有指該批現金的最後去向於菲律賓，惟菲律賓中央銀行日前則表示，Wirecard所消失的19億歐元似乎沒有進入菲律賓金融體系。

評級機構穆迪將Wirecard評級連降6級後，最終選擇取消其評級。

Wirecard的前途陷入困境。該公司表示，若無法在周內發表財報，將有20億歐元貸款面臨違約。

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