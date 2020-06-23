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【眼光獨到】基金經理靠「獨特心法」買入Netflix、騰訊 打敗99％的同行

環球政經 18:04 2020/06/23

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COVID19疫情改變了不少人的生活模式，從而令不少企業生態改變，一名協助管理Baillie Gifford＆Co.旗下Long-Term Global Growth Equity Fund的基金經理Mark Urquhart眼光就相當獨到，他表示自己相當留意受益於線上以及居家服務成長趨勢的公司，認為這寫公司會受惠於COVID19所帶來的不同生活方式。

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 Urquhart表示：「疫情加速了其中的某些變化，或許讓人們開拓了思維，嘗試以不同的方式消費。他們感受到了其中的便利。經濟變得更加靈活。我們預計這些公司將在10年內進一步壯大。」彭博匯編的數據顯示，Urquhart管理的這只基金三年年化殖利率打敗了99％的同行；該基金年迄今回報率37％，領先於62％的同行。

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除Netflix Inc.和騰訊外，該基金還買入了荷蘭的支付平台Adyen NV。該基金也看好中國餐飲外賣巨頭美團點評、互動健身平台Peloton Interactive Inc.。Adyen是「一家我們認為會受益於許多遠程購物趨勢的公司，」Urquhart續指：「消費者可能認不出這個品牌，但它很重要。」該基金的高回報來自其自下而上的投資策略，基金經理們尋覓著行業的顛覆者。持倉占比8.46％的第一大重倉股亞馬遜是該基金2005年成立時便買入的個股之一。自那時以來，該股已上漲5,892％。該基金在2008年買入了Alphabet，2010年買入騰訊和百度，2015年買入阿里巴巴。

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撰文 : 歐高榮

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