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【減價130萬】高層海景大宅多人爭　何解最後賣平一成？

股樓投資 20:04 2020/06/22

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二手樓價見底回升，上周公布的中原城市領先指數（CCL）更創年內新高，惟個別業主仍趕住賣樓，甚至減價沽貨。中原地產吳楚興說，藍天海岸1座極高層D室，實用面積806平方呎，三房連套房間隔，享開揚全海景，原叫價1,100萬元，獲多組買家洽購，經議價後，終以970萬元易手，實用呎價12,035元，較起初叫價平逾一成。

值得留意的是，多組買家同時搶盤，理論上應該價高者得，惟最終愈搶愈平。吳楚興解釋說，業主最初叫價1,100萬元，測試市場反應，其後再調整價格，並以970萬元賣出單位，又強調單位以市價易手。不過，他續說：「這類極高層海景大宅，向來放盤不多，非常罕有，一年未必有一間放盤，故原業主以市價放售，其實非常筍。」

所謂物以罕為貴，加上近期樓價回升，既然如此，為何業主仍要急住放盤？值得留意的是，原業主恰巧月初放盤，正值港區國安法消息傳出後發生，吳楚興說，業主或多或少受這消息影響，又稱有投資者月初因此連沽兩伙，成交價較市價平10萬至30萬元。

他續說，原業主早於2003年，以259萬元購入上述單位，即使忍手以市價賣樓，也獲利甚豐。事實上，以上述成交價計，業主勁賺2.7倍，即約711萬元。

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撰文 : 柳家平

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