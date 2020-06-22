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【新冠肺炎】與北京新發地市場相關　天津現人傳人本地感染個案

環球政經 19:49 2020/06/22

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北京過去一日新增9宗感染新型冠狀病毒確診個案，是超過一個星期以來，單日本土感染個案回落到個位數，當局嚴防疫情，惟天津錄得一宗本土個案，初步判斷是人傳人。

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天津市疾控中心確認，上周三新增的一宗本土個案，病毒基因序列跟北京新發地批發市場相關病例相同，初步判斷是人傳人。22歲男患者在天津的酒店西餐廳任職洗碗工，發病前14天無離開天津，亦無接觸過疑似或確診病人。

當局檢測餐廳55名廚師的血液及呼吸道樣本，發現其中一人的血清帶有新型冠狀病毒抗體。該廚師沒有症狀，但近一個月曾多次到北京，且在餐館、娛樂場所等公共場所長時間逗留，並與洗碗工近距離接觸。

 

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 廚師 天津 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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