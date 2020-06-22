A股完成首階段「入富」　富時羅素：將與客戶及監管方合作評估加碼納入時間

▲ 富時羅素亞太區董事總經理兼倫敦證券交易所集團信息服務部亞太區主管白美蘭則稱，將繼續與客戶及監管方合作，評估未來A股加碼納入的時間表

環球股票指數持續關注A股，富時羅素宣布A股已完成第一階段「入富」，此後將佔富時新興市場指數約6%權重，共包含1051隻「大、中、小盤中國A股」。富時羅素形容，納入A股反映內地不斷改革市場，並擴大全球投資者的投資途徑。

富時羅素首席行政總裁兼倫敦證券交易所集團信息服務部集團董事Waqas Samad說指出，希望可通過與客戶「攜手合作」，繼續為投資者提供股票和債券投資的「基準和分析解決方案」。

而富時羅素亞太區董事總經理兼倫敦證券交易所集團信息服務部亞太區主管白美蘭則稱，將繼續與客戶及監管方合作，評估未來A股加碼納入的時間表。

富時羅素自去年6月開始先後按4個小階段把A股納入富時新興市場指數，納入因子為25%。據富時羅素公布，現時約有1400億美元資金正在追蹤富時新興市場指數。

相關文章：【港交所新高】大摩：A股期貨突破帶港交所向最牛情景進發 中金新予目標價343元

相關文章：中證監方星海：香港推A股衍生品時機成熟 中概股、MSCI期貨皆市場選擇

相關文章：【航空復飛】國泰多個航點復飛 一文看清國泰6、7月營運航綫