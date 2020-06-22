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【美元走勢】德意志銀行分析師　料美元需求將減弱

環球政經 19:17 2020/06/22

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新冠疫情還未完，根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的追蹤數據顯示，美國上周五（19日）、周六（20日）單日新增病例均超30,000例，是自5月1日以來的新高。德意志銀行亞洲首席宏觀策略師Sameer Goel指，在對疫情二次爆發的擔憂上漲之際，美元作為避險資產的需求或將減弱。

相關文章：美國銀行存款創歷史新高　疫情至今湧入2萬億美元

根據CNBC報道，Goel指，目前投資者對美元最大的疑問是，在對第二波疫情或會爆發的擔憂上升之際，美元是否應處於避險風險溢價。他還預測，美元相對其他發達市場貨幣或將走軟，因為歐洲大部分地區的開放速度都快過美國」。而此前在疫情的衝擊下，2月以來風險溢價的大幅提升，引發全球性的美元供給衝擊，美匯指數於3月19日一度升至高達103.6點，現時已經跌至97.6點。

相關文章：【美元崩盤】去全球化兼赤字嚴重　羅奇警告美元崩盤無可避免

在某種程度上，Goel看好人民幣走勢，他稱人民幣正變得更加積極，基本面「愈發有利」，「隨著中國逐步開放其金融市場，多個指數也開始不斷納入中國資產，包括以人民幣計價的資產。」在聯儲局保持低利率、以及首階段貿易協議尚能維持的情況下，他認為人民幣或將走強，兌美元匯價有機會升穿7算。

相關文章：【宏觀中國】全球資金無路走　中國債券竟變搶手貨？

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撰文 : 國際組

國際指數 疫情 人民幣 美元 亞洲

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