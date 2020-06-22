  • 30°C
香港時間 : 2020622日 (一) 20:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【精明理財】買樓收租存款回報創新低　難怪呢隻產品成港人熱賣產品

理財智慧 19:15 2020/06/22

分享：

香港人一向愛買磚頭收租，但近年租金回報率持續回軟，普遍租金回報已跌至只有2厘多的水平。同時超低息環境之下，定期存款利率也近乎零。有保險公司表示，該公司的儲蓄保險產品於過去數月疫情下仍大賣。

【樓市現象】失業率升至15年高位　為何南昌站5萬元以上租盤仍有價有市﹖
據差餉物業 估價署公布的最新數字，截至今年4月的數據，私人住宅的租金回報已跌至2至2.4厘的水平。事實上，購入新盤租金回報一向比購入二手住宅更低，租金回報可能跌至2厘以下。另邊廂，將資金存放在銀行做定期也不高。


永明金融首席產品總監李玉麒表示，公司去年推出「優月儲蓄計劃」，計劃每年的保證回報達2.3%，計劃最低入場門檻為2萬美元（約15.6萬港元）起，原有的繳款期為2年，該公司今年加入5年及10年繳款期，計劃每年保證回報仍是2.3%，投放資金7年後就可回本，若將該筆資金投入該計劃30年計，2年、5年及10年的繳款期的預期內部回報率（IRR）達5%、4.5%及4.2%。上述儲蓄計劃的保單年期最長為120年，受保人可於期內轉換另一位受保人，如父母轉給子女。李玉麒表示：「上述儲蓄計劃有如買樓收租投資般，回報達2.3厘，但投入的資金不需要像買樓般高，又不用處理租客問題。」

【焦點新盤】限聚令一放寬準買家群起睇樓　SEA TO SKY示範單位人山人海
李玉麒表示，公司今年首季業務錄得正增長，是由於疫情令市民對醫療保險的需求提升，同時低息環境下，儲蓄產品的需求也大增，首5個月的儲蓄產品佔公司新造保費的50%。


此外，永明金融也於早前進行調查，受訪者約500人，結果顯示有有八成受訪者有儲蓄習慣，每月平均將30%的收入儲起來。其中一個出人意表的結果，是30歲以下受訪者的儲蓄習慣最理想，有88%人有主動儲錢習慣，儲蓄比率為收入的兩成到四成，較普遍人士為高。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳詠妍

儲蓄 儲蓄保險 醫療保險 永明金融 儲蓄產品

上一篇文章

【美元走勢】德意志銀行分析師　料美元需求將減弱

下一篇文章

【青姐話】市況本無常 老散當自強（足本版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解
【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟