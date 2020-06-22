【精明理財】買樓收租存款回報創新低　難怪呢隻產品成港人熱賣產品

香港人一向愛買磚頭收租，但近年租金回報率持續回軟，普遍租金回報已跌至只有2厘多的水平。同時超低息環境之下，定期存款利率也近乎零。有保險公司表示，該公司的儲蓄保險產品於過去數月疫情下仍大賣。

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據差餉物業 估價署公布的最新數字，截至今年4月的數據，私人住宅的租金回報已跌至2至2.4厘的水平。事實上，購入新盤租金回報一向比購入二手住宅更低，租金回報可能跌至2厘以下。另邊廂，將資金存放在銀行做定期也不高。



永明金融首席產品總監李玉麒表示，公司去年推出「優月儲蓄計劃」，計劃每年的保證回報達2.3%，計劃最低入場門檻為2萬美元（約15.6萬港元）起，原有的繳款期為2年，該公司今年加入5年及10年繳款期，計劃每年保證回報仍是2.3%，投放資金7年後就可回本，若將該筆資金投入該計劃30年計，2年、5年及10年的繳款期的預期內部回報率（IRR）達5%、4.5%及4.2%。上述儲蓄計劃的保單年期最長為120年，受保人可於期內轉換另一位受保人，如父母轉給子女。李玉麒表示：「上述儲蓄計劃有如買樓收租投資般，回報達2.3厘，但投入的資金不需要像買樓般高，又不用處理租客問題。」

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李玉麒表示，公司今年首季業務錄得正增長，是由於疫情令市民對醫療保險的需求提升，同時低息環境下，儲蓄產品的需求也大增，首5個月的儲蓄產品佔公司新造保費的50%。



此外，永明金融也於早前進行調查，受訪者約500人，結果顯示有有八成受訪者有儲蓄習慣，每月平均將30%的收入儲起來。其中一個出人意表的結果，是30歲以下受訪者的儲蓄習慣最理想，有88%人有主動儲錢習慣，儲蓄比率為收入的兩成到四成，較普遍人士為高。

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