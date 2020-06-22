【居屋2020】四大屋苑詳情懶人包　 暫定63折發售、7月接受申請

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【中概股回歸】拼多多黃崢身家3530億港元 超馬雲成中國第二大富豪
消息指，房屋委員會將於7月推售新一期居屋，合共7047個單位，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑4個屋苑，計劃10月攪珠、明年3月揀樓。據了解，4個屋苑預計會以市價63折發售，介乎123萬至513萬元。此外，房委會亦計劃提高白表比例，並且放寬放寬白表人士入息限額。
根據現時初步得悉的資料，本刊為大家製作了懶人包，幫大家比較一下這四大屋苑。
|屋苑
|地址
|*平均呎價
|伙數
|單位面積
|*售價
|預計入伙期
|火炭彩禾苑
|火炭禾上墩街
|7,550元
|1座806伙
|393至613平方呎
|252萬元至489萬元
|2020年第4季
|粉嶺山麗苑
|粉嶺軍地前皇后山軍營
|5,443元
|6座3,222伙
|277至451平方呎
|123萬元至272萬元
|2021年第3季
|馬鞍山錦駿苑
|馬鞍山路大水坑單車公園舊址
|7,784元
|5座2069伙
|311至494平方呎
|199萬元至406萬元
|2022年第4季
|鑽石山啟翔苑
|大磡重建區東部，鄰近港鐵鑽石山站
|9,365元
|2座940伙
|294至501平方呎
|229萬元至513萬元
|2023年第2季
*房委會資助房屋小組今日（22日）討論新一期居屋銷售細節，小組主席黃遠輝指暫定以63折發售單位，要再視乎4至6月非業主住戶的入息中位數，才會再敲定最終折扣率和售價。
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撰文 : 黎海怡