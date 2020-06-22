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【居屋2020】四大屋苑詳情懶人包　 暫定63折發售、7月接受申請

理財智慧 19:28 2020/06/22

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消息指，房屋委員會將於7月推售新一期居屋，合共7047個單位，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑4個屋苑，計劃10月攪珠、明年3月揀樓。據了解，4個屋苑預計會以市價63折發售，介乎123萬至513萬元。此外，房委會亦計劃提高白表比例，並且放寬放寬白表人士入息限額。

根據現時初步得悉的資料，本刊為大家製作了懶人包，幫大家比較一下這四大屋苑。

屋苑 地址 *平均呎價 伙數 單位面積 *售價 預計入伙期
火炭彩禾苑 火炭禾上墩街 7,550元 1座806伙 393至613平方呎 252萬元至489萬元 2020年第4季
粉嶺山麗苑 粉嶺軍地前皇后山軍營 5,443元 6座3,222伙 277至451平方呎 123萬元至272萬元 2021年第3季
馬鞍山錦駿苑 馬鞍山路大水坑單車公園舊址 7,784元 5座2069伙 311至494平方呎 199萬元至406萬元 2022年第4季
鑽石山啟翔苑 大磡重建區東部，鄰近港鐵鑽石山站 9,365元 2座940伙 294至501平方呎 229萬元至513萬元 2023年第2季

*房委會資助房屋小組今日（22日）討論新一期居屋銷售細節，小組主席黃遠輝指暫定以63折發售單位，要再視乎4至6月非業主住戶的入息中位數，才會再敲定最終折扣率和售價。

 

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撰文 : 黎海怡

居屋 房委會 粉嶺 鑽石山 火炭 馬鞍山 彩禾苑 啟翔苑 錦駿苑 山麗苑

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