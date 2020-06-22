【美國示威】Netflix創辦人捐9億　資助200黑人大學生

▲ Netflix共同創始人哈斯汀和其妻子奎蘭於日前宣布，向黑人學院及傳統黑人大學捐出1.2億美元作為獎學金。

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）疑被白人警員暴力執法致死，所引發的示威浪潮持續。各界紛紛出面聲援，如Google旗下的YouTube投入1億美元資助黑人創作者，而蘋果CEO庫克也投入1億美元，推動「種族平等與正義倡議計劃」等。Netflix共同創始人哈斯汀（Reed Hastings）和其妻子奎蘭（Patty Quillin）也於日前宣布，向黑人學院及傳統黑人大學捐出1.2億美元（約港幣9.3億元）作為獎學金，此金額為史上提供給黑人教育機構最大筆的捐款。

【美國示威】Google承諾提供1.75億美元資金扶助黑人企業

綜合外媒報道，哈斯汀和奎蘭將此筆款項捐給史倍爾曼學院（Spelman College）、摩爾豪斯學院（Morehouse College）以及「黑人學院聯合基金」（United Negro College Fund），作為黑人學生的獎學金。他們發表聯合聲明指，傳統黑人大學的資源遠遠少於傳統的白人名校，為扭轉社會上的不公，二人宣布將這筆獎學金在未來10年，贊助200名黑人學生完成4年大學學業。

【美國示威】特朗普轉載經竄改孩童影片 遭FB及Twitter刪除

【美國示威】Google衛星圖出現Black Lives Matter黃漆字句

此外，哈斯汀也希望能提升Netflix的員工多樣性，根據Netflix官網統計，目前黑人比例約佔Netflix員工中的7%，已經超越Facebook、Google數據，但仍低於人口比例的13%。由於現時黑人位居高級管理層的比例極少，也間接拉開大學捐款間的差距。哈斯汀希望，這筆1.2億美元（約港幣9.3億元）的捐款，可以引來更多人捐錢給傳統黑人大學，幫助更多黑人學生實現自己的夢想，扭轉世代承襲的不平等現象。

＞＞立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

責任編輯：施雯雯