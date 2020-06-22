【中概股回歸】拼多多黃崢身家3530億港元　超馬雲成中國第二大富豪

中國富豪榜一向被雙馬（即馬化騰及馬雲）雄霸榜首，不過壟斷局面被拼多多創辧人黃崢打破，據福布斯即時富豪排行榜顯示，黃崢最新身家為454億美元（約3,530億港元），爬升一級晉身為中國第二大富豪，而馬雲則以439億美元（3,415億港元）跌落第三。至於馬化騰仍以529億美元（4,115億港元）排名榜首。

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近日中概股回歸掀熱潮，早前拼多多也曾傳過會來港上市，事實上拼多多在美國ADS股價，今年升勢如坐火箭，年初至今股價升1.3倍，至上周五（19日）收報87.58美元，市值亦暴升至1,050億美元（約8,169億港元），是未回歸之中概股當中市值最大。

近年內地興起消費升級概念，但拼多多卻以主打「下沉市場」，在激烈的電商競爭中成功殺出血路。所謂下沉市場，即是內地三、四、五線城市，以廉價產品取勝，質素反是其次。

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創辦人黃崢今年才40歲，在創立拼多多之前，曾於Google中國工作，在2007年離開Google自行創業，先後創立電商代營運公司及手機遊戲公司。到2015年創立拼好貨，開創社交電商新模式；到2016年拼好貨與拼多多合併，到2018年拼多多在美國納斯達克上市，招股價每股19美元，至今升幅3.6倍。