【航空復飛】國泰多個航點復飛　一文看清國泰6、7月營運航綫

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【Wirecard】Wirecard稱165億消失的現金「可能並不存在」 穆迪決定撤銷評級（第三版）
國泰 （00293） 於6月下旬起增加營運班次，6月21日至30日將會每周營運65班航班，涉及18個目的地。7月起，國泰的目的地將會增至28個，每周營運147班航班，例如內地航綫將由北京及上海2個航點增至7個，印度德里及孟買、南韓首爾，以及德國法蘭克福亦會於7月復飛。
|國泰6至7月每周營運航班數目
|地區／國家
|城市
|6月營運航班
|7月營運航班
|亞太
|內地
|北京
|3班
|1-11日：3班
12-31日：10班
|上海
|3班
|1-11日：7班
12-31日：14班
|福州
|／
|3班
|廣州
|／
|3班
|成都
|／
|3班
|廈門
|／
|4班
|台灣
|台北
|3班
|1-11日：4班
12-31日：7班
|日本
|東京
|3班
|1-11日：3班
12-31日：7班
|印度
|德里
|/
|3班
|孟買
|/
|3班
|印尼
|雅加達
|3班
|1-11日：3班
12-31日：7班
|馬來西亞
|吉隆坡
|3班
|1-11日：3班
12-31日：7班
|菲律賓
|馬尼拉
|7班
|7班
|新加坡
|新加坡
|3班
|1-11日：3班
12-31日：7班
|泰國
|曼谷
|5班
|1-11日：5班
12-31日：7班
|越南
|胡志明市
|3班
|1-11日：3班
12-31日：7班
|南韓
|首爾
|/
|12日起：3班
|澳洲
|墨爾本
|2班
|1-11日：2班
12-31日：3班
|悉尼
|4班
|1-11日：4班
12-31日：5班
|北美
|加拿大
|溫哥華
|5班
|5班
|多倫多
|/
|3班
|美國
|洛杉磯
|5班
|5班
|三藩市（舊金山）
|3班
|3班
|紐約
|3班
|3班
|歐洲
|荷蘭
|阿姆斯特丹
|2班
|1-11日：2班
12-31日：3班
|英國
|倫敦
|5班
|5班
|德國
|法蘭克福
|/
|12日起：3班
|註：6月每周營運航班由21日起計
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編輯：袁諾曦
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