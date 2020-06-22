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【航空復飛】國泰多個航點復飛　一文看清國泰6、7月營運航綫

金融經濟 18:53 2020/06/22

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國泰於7月起每周營運147班航班，涉及28個目的地。

國泰  （00293） 於6月下旬起增加營運班次，6月21日至30日將會每周營運65班航班，涉及18個目的地。7月起，國泰的目的地將會增至28個，每周營運147班航班，例如內地航綫將由北京及上海2個航點增至7個，印度德里及孟買、南韓首爾，以及德國法蘭克福亦會於7月復飛。

國泰6至7月每周營運航班數目
地區／國家 城市 6月營運航班 7月營運航班
亞太
內地 北京 3班 1-11日：3班
12-31日：10班
上海 3班 1-11日：7班
12-31日：14班
福州 3班
廣州 3班
成都 3班
廈門 4班
台灣 台北 3班 1-11日：4班
12-31日：7班
日本 東京 3班 1-11日：3班
12-31日：7班
印度 德里 / 3班
孟買 / 3班
印尼 雅加達 3班 1-11日：3班
12-31日：7班
馬來西亞 吉隆坡 3班 1-11日：3班
12-31日：7班
菲律賓 馬尼拉 7班 7班
新加坡 新加坡 3班 1-11日：3班
12-31日：7班
泰國 曼谷 5班 1-11日：5班
12-31日：7班
越南 胡志明市 3班 1-11日：3班
12-31日：7班
南韓 首爾 / 12日起：3班
澳洲 墨爾本 2班 1-11日：2班
12-31日：3班
悉尼 4班 1-11日：4班
12-31日：5班
北美
加拿大 溫哥華 5班 5班
多倫多 / 3班
美國 洛杉磯 5班 5班
三藩市（舊金山） 3班 3班
紐約 3班 3班
歐洲
荷蘭 阿姆斯特丹 2班 1-11日：2班
12-31日：3班
英國 倫敦 5班 5班
德國 法蘭克福 / 12日起：3班
註：6月每周營運航班由21日起計

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編輯：袁諾曦

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