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中電信年內淨增2544萬5G客 累計達3005萬戶（第二版）

金融經濟 21:12 2020/06/22

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聯通今年累計減少973萬戶移動用戶。

中國聯通 （00762） 公布5月業務數據，5月份移動出帳用戶累計為3.087億戶，按月淨減少54萬戶；1至5月份移動出帳用戶數累計減少973萬戶。其中，4G用戶累計到達數2.58億戶，按月淨增數1190.5萬戶，4G用戶本年累計淨增加1447.2萬戶。

固網業務方面，固網寬帶用戶累計到達數8554.3萬戶，按月淨增數40.2萬戶；本年累計淨增數206.5萬戶。本地電話用戶累計到達數 5,274.4 萬戶，按月淨減少42萬戶，本本年累計淨減147.1萬戶。

聯通表示，面對市場飽和、激烈市場競爭以及新型冠狀病毒疫情等挑戰，公司自律堅持理性規範競爭，加強差異化和互聯網化運營，創新通信供給，強化融合經營，嚴控用戶發展成本，積極清理低效無效產品和渠道，維護公司價值，同時積極推廣新型信息化應用產品，努力推動高質量發展。

中電信5月移動用戶淨增268萬戶

此外，中電信 （00728） 也披露，5月移動用戶數淨增268萬戶，達3.4億戶；當中5G套餐用戶數達到3005萬戶，月內淨增835萬戶。

中電信移動用戶年內淨增563萬戶，5G套餐用戶淨增2544萬戶。

（第二版新增中電信數據）

相關文章︰聯通4月移動用戶減172萬　與中移動年內合計流失近1300萬戶

中電信及聯通旗下美國子公司促請美勿撤銷營運許可

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香港股票 疫情 中國聯通（00762）

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