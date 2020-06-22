【消費優惠】置富商場推會員App　儲積分換獎賞

本港失業率急升，經濟下行，市民消費最好當然是「慳得一蚊得一蚊」。置富產業信託（00778）旗下商場推出手機應用程式「Fortune Malls 置富Malls」APP，提供商場資訊及「Fortune+會員計劃」，讓會員消費之餘，可儲積分換獎賞。

「Fortune+會員計劃」涵蓋5個商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅及置富都會，顧客可方便地統一賺取積分、換取奬賞及優惠。會員於指定商場以電子消費後使用Fortune+ 登記， 1港元 = 1 Point+，儲積分換獎賞。

Fortune+奬賞全年通用，Fortune+會員可憑帳戶內之Point+換領獎賞，包括Apple平板電腦、百佳超級市場現金券、尚品花膠禮盒及各式各樣生活精選獎賞。會員於生日月份之首筆消費，將可獲得雙倍積分。

置富Malls現推出迎新禮遇，迎新期內（2020年6月22日至7月5日）於指定商場、日期和時間下載「Fortune Malls 置富Malls」APP，並即場成功登記成為Fortune+會員，即可獲得大快活或TEA台屋20元美食禮券乙張或滋味爆谷乙份；成功登記成為會員可享雙倍迎新積分，即時賺取迎新積分500 Point+ 及雙倍額外積分500 Point+，總共獲得1,000 Point+；同時，會員可以優惠積分1,000 Point+換領酒精搓手液乙支。（名額及禮品先到先得，額滿或換完即止，每名新會員只可享禮遇一次。）

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