【告別單身】Tinder登陸Razer Gold　升級會員增加配對機率

▲ 用家現時可透過消費Razer Gold，升級會員到Tinder Plus及Tinder Gold。

電競品牌雷蛇（Razer）今日宣佈，約會應用程式Tinder正式登陸虛擬積分平台Razer Gold，用家可透過消費Razer Gold升級會員到Tinder Plus及Tinder Gold。

用家現時只須在充值Razer Gold後，於Razer Gold的Tinder Plus頁面或Tinder Gold頁面登入會籍，選擇Razer Gold Wallet為付款方式，獲得序號後即可於Tinder官方網站升級會員。升級後，Tinder Plus會員能享有無限按讚次數、倒回、每天5次Super Like、每月1次Boost、跨國護照等功能，以提高配對成功率。

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升級至Tinder Gold會員，除可獲得Plus提供的所有功能之外，還有專屬的「對你按讚」，讓用家在滑動前查看哪些人對你按了讚，更輕鬆地尋找潛在對象。另外「最佳精選」功能則為用家推薦速配對象，節省尋覓時間。

現在Razer Gold更為遊戲玩家提供獨家禮遇，在推廣期間於Razer Gold的Tinder Plus頁面或Tinder Gold頁面消費滿10美元，即可參加活動，贏取Razer硬件及更多Razer Gold等一系列豐富獎品。

責任編輯：姚慧儀