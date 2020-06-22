  • 31°C
香港時間 : 2020622日 (一) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【告別單身】Tinder登陸Razer Gold　升級會員增加配對機率

科技 19:00 2020/06/22

分享：

用家現時可透過消費Razer Gold，升級會員到Tinder Plus及Tinder Gold。

電競品牌雷蛇（Razer）今日宣佈，約會應用程式Tinder正式登陸虛擬積分平台Razer Gold，用家可透過消費Razer Gold升級會員到Tinder Plus及Tinder Gold。

用家現時只須在充值Razer Gold後，於Razer Gold的Tinder Plus頁面或Tinder Gold頁面登入會籍，選擇Razer Gold Wallet為付款方式，獲得序號後即可於Tinder官方網站升級會員。升級後，Tinder Plus會員能享有無限按讚次數、倒回、每天5次Super Like、每月1次Boost、跨國護照等功能，以提高配對成功率。

【居家交友】Tinder將於今年內推視像聊天功能

想識異國伴侶無難度？Tinder宣布取消地理位置限制

升級至Tinder Gold會員，除可獲得Plus提供的所有功能之外，還有專屬的「對你按讚」，讓用家在滑動前查看哪些人對你按了讚，更輕鬆地尋找潛在對象。另外「最佳精選」功能則為用家推薦速配對象，節省尋覓時間。

現在Razer Gold更為遊戲玩家提供獨家禮遇，在推廣期間於Razer Gold的Tinder Plus頁面或Tinder Gold頁面消費滿10美元，即可參加活動，贏取Razer硬件及更多Razer Gold等一系列豐富獎品。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

Razer聯乘Pokemon推出hammerhead真無線藍牙耳機
2020/04/14
Razer聯乘Pokemon推出hammerhead真無線藍牙耳機
Razer Phone 2瘋狂劈價　2,499元有得入手
2019/11/26
Razer Phone 2瘋狂劈價　2,499元有得入手
Razer期間限定店登陸K11 MUSEA　即場試玩電競設備
2019/09/27
Razer期間限定店登陸K11 MUSEA　即場試玩電競設備
Razer推定制手機殼　AAA級遊戲結合150款設計
2019/08/30
Razer推定制手機殼　AAA級遊戲結合150款設計
手機Apps Apps商店 雷蛇（01337） 硬件 電競 遊戲

下一篇文章

蘋果App Store遭開發商炮轟　斥條例阻礙企業提供服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面
Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試
【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試
【反5G聯盟】英公司稱發明「反5G裝置」　遭網絡公司拆穿西洋鏡
【反5G聯盟】英公司稱發明「反5G裝置」　遭網絡公司拆穿西洋鏡
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供
【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」
【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」