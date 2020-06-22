【趣話財經】董明珠綫上直播賣貨　綫下經銷商即減持格力股份？

格力電器(深：000651)董事長董明珠，近日在618購物節，在綫上賣貨創下102.7億元人民幣的銷售記錄，被網民喻為「帶貨女王」稱號。(註：帶貨一詞出自直播帶貨，是指通過一些互聯網平台，使用直播技術進行近距離商品展示、諮詢答問等新型服務方式，或由店鋪自己開設直播間，或由職業主播進行推介。)不過，今日內媒報道，格力電器第三大股東、格力綫下經銷商京海擔保，5年內首次減持格力電器股份，惹外界猜測京海可能因董明珠帶貨而嬲嬲豬。

通告指京海擔保擬減持格力電器不超過42881778股，佔總股本的0.71%。按格力電器目前的股價算，京海擔保大概減持套現金額超20億元人民幣。

京海擔保成立於2006年8月，是格力在河北、河南、浙江、山東等地的核心經銷商。2007年，格力集團亦與京海擔保簽署股權轉讓協議，以10.26億元引入經銷商聯盟，作為公司戰略投資者，京海擔保由此持有格力電器10%的股份。通過反向持股上市公司股權的做法，格力電器與經銷商的利益關係可以實現深度捆綁，而集團亦長期成為其三大股東之一。

業內普遍認為，強勁經銷商後盾是格力成功的因素之一。但同時間外界認為董明珠帶貨無可厚非，因綫上銷售已是現今各品牌的主要營銷渠道。格力就指今次減持是與股東自身資金需求有關。