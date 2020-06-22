  • 31°C
香港時間 : 2020622日 (一) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【趣話財經】董明珠綫上直播賣貨　綫下經銷商即減持格力股份？

股樓投資 18:52 2020/06/22

分享：

格力電器(深：000651)董事長董明珠，近日在618購物節，在綫上賣貨創下102.7億元人民幣的銷售記錄，被網民喻為「帶貨女王」稱號。(註：帶貨一詞出自直播帶貨，是指通過一些互聯網平台，使用直播技術進行近距離商品展示、諮詢答問等新型服務方式，或由店鋪自己開設直播間，或由職業主播進行推介。)不過，今日內媒報道，格力電器第三大股東、格力綫下經銷商京海擔保，5年內首次減持格力電器股份，惹外界猜測京海可能因董明珠帶貨而嬲嬲豬。

通告指京海擔保擬減持格力電器不超過42881778股，佔總股本的0.71%。按格力電器目前的股價算，京海擔保大概減持套現金額超20億元人民幣。

京海擔保成立於2006年8月，是格力在河北、河南、浙江、山東等地的核心經銷商。2007年，格力集團亦與京海擔保簽署股權轉讓協議，以10.26億元引入經銷商聯盟，作為公司戰略投資者，京海擔保由此持有格力電器10%的股份。通過反向持股上市公司股權的做法，格力電器與經銷商的利益關係可以實現深度捆綁，而集團亦長期成為其三大股東之一。

業內普遍認為，強勁經銷商後盾是格力成功的因素之一。但同時間外界認為董明珠帶貨無可厚非，因綫上銷售已是現今各品牌的主要營銷渠道。格力就指今次減持是與股東自身資金需求有關。

撰文 : 投資組

減持 主播 銷售 服務 人民幣 商品

上一篇文章

【廣西玉林狗肉節】無視疫情如期舉行　肉販不戴口罩處理狗肉

下一篇文章

【港股追蹤】京東兩連跌險守招股價　散戶一手利潤僅剩100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解
【大家的經濟學】蝕緊唔肯走、賺緊急住放　散戶思維有得解
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡