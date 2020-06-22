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蘋果App Store遭開發商炮轟　斥條例阻礙企業提供服務

科技 18:25 2020/06/22

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知名應用程式開發商Basecamp行政總裁Jason Fried認為，開發者服務的對象是用家而非蘋果，呼籲該公司給予開發者更多選擇權，能夠用自己的方式去服務客戶。

蘋果（Apple）開發者大會（WWDC）舉行在即，上周就率先公布2019年App Store全球市場交易額，已突破4萬億港元。蘋果當時接受本報記者訪問時稱，在交易總額中，超過85%完全歸於第三方開發者和企業，強調蘋果在App Store的抽佣不多。惟近日爆出，有App開發商批評，蘋果於條例中嚴格限制開發者的權力及選擇，使銷售模式完全阻隔開發者與消費者之間的聯繫，包括將部分成本轉嫁給消費者，影響客服關係。

知名應用程式開發商Basecamp行政總裁Jason Fried表示，該公司推出了一款郵件服務應用程式Hey，訂閱價格為每年99美元（約767港元），並且要求用家須在Hey網頁上支付費用。不過，由於站外付費不符合蘋果對App上架的要求，故拒絕接受程式更新，強調必須在App內完成繳費，否則會將之下架。

蘋果2019年App Store交易額　突破4萬億港元

App Store錯誤清除　全球2,000萬個Apps評級消失

Jason Fried指責，礙於30%的分潤比率，蘋果此舉不僅打擊企業收入，更切斷了開發者與用家的聯繫，亦限制開發者能夠提供的服務，包括想為特定用家提供免費服務時，開發者幾乎無法協助。同時，App Store要求所有App的銷售支付，均須在App內完成，用家表面上是開發者的客戶，實際上卻是App Store的客戶，惟面對App Store的市場地位，開發者根本沒有選擇的餘地。

Jason Fried認為，開發者服務的對象是用家而非蘋果，呼籲該公司給予開發者更多選擇權，能夠用自己的方式去服務客戶，而不是像蘋果高層所建議，提高App內購買的價格，將平台成本轉嫁給用家。

責任編輯：姚慧儀

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