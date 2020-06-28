  • 30°C
香港時間 : 2020628日 (日) 09:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享）

環球政治 08:31 2020/06/28

分享：

美國總統特朗普的造勢大會爆出人影疏落的尷尬場面，矛頭直指抖音（TikTok）。在中美全面角力大環境，以及俄羅斯干預2016年大選的遠因，中資的抖音如今被用作干預大選，勢必遭到不只特朗普，而是兩黨的共同追殺。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享）
2020/06/25
【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享）
【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成
2020/06/27
【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成
【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）
今日
【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）
特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變
2020/06/20
特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變
Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知
2020/06/27
Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知

最新專欄文章 更多

為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）
今日
為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享）
【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
今日
【中美角力分析】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享）
【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）
今日
【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享）
疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享）
今日
疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享）
【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成
2020/06/27
【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成
特朗普 抖音 總統大選 選舉 政治 社交平台 中美關係 美國 美國民主黨 美國共和黨

上一篇文章

特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享）

下一篇文章

疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間09:00）
【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？
【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？
【英國疫情】沙灘逼爆「可恥相片」流出 當局：重大事件
【英國疫情】沙灘逼爆「可恥相片」流出 當局：重大事件
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話
【博爾頓新書】特朗普與女領袖不咬弦 不聽好友習近平處理疫情的壞話
【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心
【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心