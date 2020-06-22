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【中美角力分析】反對勢力借抖音干預大選 特朗普豈會罷休（訂戶專享）

環球政治 18:36 2020/06/22

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美國總統特朗普的造勢大會爆出人影疏落的尷尬場面，矛頭直指抖音（TikTok）。在中美全面角力大環境，以及俄羅斯干預2016年大選的遠因，中資的抖音如今被用作干預大選，勢必遭到不只特朗普，而是兩黨的共同追殺。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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