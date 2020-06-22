【中美角力分析】反對勢力借抖音干預大選 特朗普豈會罷休（訂戶專享） 環球政治 18:36 2020/06/22 分享： 美國總統特朗普的造勢大會爆出人影疏落的尷尬場面，矛頭直指抖音（TikTok）。在中美全面角力大環境，以及俄羅斯干預2016年大選的遠因，中資的抖音如今被用作干預大選，勢必遭到不只特朗普，而是兩黨的共同追殺。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/21 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/21 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 2020/06/20 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/21 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 2020/06/21 【美國示威分析】特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 2020/06/21 英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？（訂戶專享） 2020/06/21 炒博爾頓毫不留情 特朗普炒出禍？（訂戶專享） 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 2020/06/21 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 特朗普 抖音 總統大選 選舉 政治 社交平台 中美關係 美國 美國民主黨 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入