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【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音

環球政治 17:09 2020/07/08

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美國總統特朗普的造勢大會爆出人影疏落的尷尬場面，矛頭直指抖音（TikTok）。在中美全面角力大環境，以及俄羅斯干預2016年大選的遠因，中資的抖音如今被用作干預大選，勢必遭到不只特朗普，而是兩黨的共同追殺。

  • 抖音令特朗普遇滑鐵盧，勢遭打擊
  • 涉及中資社交平台，重演干預大選
  • 遏抖音成兩黨共識，追殺將更嚴重

【TikTok】抖音用戶要特朗普造勢會空場 號召搶門票「放飛機」

特朗普造勢會被整蠱 抖音用戶搶門票後放飛機

特朗普「口沒遮攔」的作風，令他在美國反種族歧視和反警暴浪潮下備受抨擊，民望急挫。即使是親特朗普的霍士新聞民調，也顯示特朗普支持度降至38%，進一步落後支持度升至50%的民主黨拜登，反映選情實在不妙。

於是，著急的特朗普為重振聲勢，不顧疫情反彈，堅決在俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa）舉行造勢大會，網上報名情況熱烈，登記人數竟然超過一百萬。但在大會當日，可坐1.9萬人的場館卻出現一排排空凳，場面異常尷尬。

民主黨進步派眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）踢爆，是反特朗普群眾跟K-Pop粉絲，在抖音發起今次行動，成功讓特朗普遭遇滑鐵盧。

這裏有3個對象，反特朗普群眾、K-Pop粉絲和抖音。前兩者是普羅大眾，特朗普難以追究；但抖音則不然，是中資公司，有意在美國IPO上市集資，很可能成為美國政界目標。

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今次事件中，不論抖音或其母企所屬的中國有否參與推動，但已經足夠對美國政界敲響警鐘，關注是否將重演2016年俄羅斯干預大選的亂子。

兩件事同樣涉及社交平台和外國勢力。不過，上次涉事的是Facebook和Twitter，屬於美國企業，但今次的抖音則不然，且防範干預大選重演已是兩黨共識，華府可以更無顧忌施以重手。

至於外國勢力，實際上可能牽涉境外的特朗普反對人士或K-Pop粉絲，未必跟中國直接有關，但在當前美國兩黨大打「反中牌」之時，美國政界更大可能是把責任指向抖音所屬的中國。

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其實，隨着美國對中國海外統戰的警惕日漸提高，抖音已經成為華府和政界注視的重要目標，批評它侵犯私隱、替北京篩查涉及新疆和西藏等內容，以至威脅美國國家安全等各式指控，近年屢見不鮮。

今年初，美國陸軍和海軍已禁用抖音。共和黨參議員正爭取禁止任何美國政府的電子裝置安裝和使用抖音，甚至阻止抖音進入美國，理由是美資Facebook、Twitter等也被禁進入中國。

美國有私隱保護組織早前向聯邦貿易委員會（FTC）提訴，指抖音侵犯兒童私隱，違反它所收購Musical.ly去年跟FTC達成的和解協議，導致更多民主黨參與反抖音行列，加上今次事件，相信抖音的國際化之路勢將面臨重大阻撓，在美上市集資恐怕更是難比登天。

（原文刊於6月22日）

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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