【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音（訂戶專享） 環球政治 08:31 2020/06/28 分享： 美國總統特朗普的造勢大會爆出人影疏落的尷尬場面，矛頭直指抖音（TikTok）。在中美全面角力大環境，以及俄羅斯干預2016年大選的遠因，中資的抖音如今被用作干預大選，勢必遭到不只特朗普，而是兩黨的共同追殺。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 2020/06/25 【中美角力分析】前幕僚綁上戰車 特朗普反中「去到盡」（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 2020/06/27 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 今日 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 2020/06/20 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知 2020/06/27 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知 最新專欄文章 更多 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 今日 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 今日 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退（訂戶專享） 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 今日 特朗普改革難阻警暴 該從去軍事化著手（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 今日 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 2020/06/27 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成 特朗普 抖音 總統大選 選舉 政治 社交平台 中美關係 美國 美國民主黨 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入