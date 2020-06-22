【廣西玉林狗肉節】無視疫情如期舉行　肉販不戴口罩處理狗肉

新冠肺炎疫情下， 一直備受爭議的廣西玉林每年夏至舉行的「玉林荔枝狗肉節」 昨日（21日）如期舉行，肉販無視疫情及防疫規定，未有佩戴口罩和手套處理狗肉。

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玉林狗肉節昨日開始為期一星期，網傳影片可見，當地肉販無視防疫規定，未有穿上保護衣物，以及沒有佩戴口罩、手套等，在市場中一字排開處理狗肉，亦有民眾更徒手翻看狗肉，無視疫情風險。

▲ 影片截圖。

有網民分享烹飪狗肉的畫面，指「狗肉要柴火大灶燜煮才夠入味好吃！」，被大批網民炮轟殘忍，冷血，直言「我不養狗但我也覺得做法不對」。

據內地自媒體報道，在狗肉節前幾日，有國際動物保護組織的義工到玉林，從肉販手中救出10隻小狗。有義工表示，很難相信有人會吃可愛的狗，並希望通過救狗行動，呼籲阻止狗肉節舉行，惟狗肉節仍如期舉行。

據國際人道協會（Humane Society International）提供的數據，在2010年的玉林狗肉節，已經有約15,000隻狗被宰殺。

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